Опитування від Зеленського проходить біля половини виборчих дільниць

Всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, проходить біля 55 відсотків виборчих дільниць по всій Україні, а майже на половині дільниць волонтери, які його проводять, не працюють, повідомила у неділю, 25 жовтня, голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Громадянська мережа "Опора" досліджувала, біля якої кількості дільниць присутні інтерв'юери, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину на близько 55 відсотків дільниць вони є, 45 відсотків - ні. Похибка національного дослідження - чотири відсотка", - написала Айвазовська у Facebook.

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Вибори відбуваються спокійно

Тим часом у МВС України повідомляють, що в цілому день голосування на місцевих виборах в Україні проходить спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес.

"Поліція на даний момент працює в штатному режимі. На даний момент немає кричущих фактів, які могли б свідчити про те, що вибори десь не відбудуться", - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в неділю на брифінгу в Києві, інформує агентство "Українські новини".

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Загалом, станом на 15.00 за місцевим часом, нацполіція зафіксувала 2 401 заяву і повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом. Наразі поліцейські склали 63 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Явка на виборах поки невисока

За даними, представленими на пресконференції партії "Слуга народу", явка виборців станом на 13:00 за місцевим часом становить поки 16 відсотків. Найвища явка спостерігається на цей момент в Одеській області - 26 відсотків, а найменша - в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14 відсотків, повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на дані ЦВК.

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