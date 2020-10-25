 Опитування від Зеленського проходить біля половини виборчих дільниць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

Опитування від Зеленського проходить біля половини виборчих дільниць

Ініційоване Володимиром Зеленським опитування проходить поблизу понад половини дільниць в усій Україні. Тим часом в МВС звітують, що місцеві вибори у неділю відбуваютсья спокійно, хоча й не без порушень.

Учасниця опитування від Зеленського на одній з дільниць у Києві

Учасниця опитування від Зеленського на одній з дільниць у Києві

Всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, проходить біля 55 відсотків виборчих дільниць по всій Україні, а майже на половині дільниць волонтери, які його проводять, не працюють, повідомила у неділю, 25 жовтня, голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Громадянська мережа "Опора" досліджувала, біля якої кількості дільниць присутні інтерв'юери, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину на близько 55 відсотків дільниць вони є, 45 відсотків - ні. Похибка національного дослідження - чотири відсотка", - написала Айвазовська у Facebook.

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Вибори відбуваються спокійно

Тим часом у МВС України повідомляють, що в цілому день голосування на місцевих виборах в Україні проходить спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес.

"Поліція на даний момент працює в штатному режимі. На даний момент немає кричущих фактів, які могли б свідчити про те, що вибори десь не відбудуться", - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в неділю на брифінгу в Києві, інформує агентство "Українські новини".

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Загалом, станом на 15.00 за місцевим часом, нацполіція зафіксувала 2 401 заяву і повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом. Наразі поліцейські склали 63 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Явка на виборах поки невисока

За даними, представленими на пресконференції партії "Слуга народу", явка виборців станом на 13:00 за місцевим часом становить поки 16 відсотків. Найвища явка спостерігається на цей момент в Одеській області - 26 відсотків, а найменша - в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14 відсотків, повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на дані ЦВК.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    За новим виборчим законодавством

    В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Багато бюлетенів

    У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Голосування проходить спокійно

    День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


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Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020)

 

 

DW.COM

МВС "жорстко налаштоване" щодо порушень на виборах - Аваков

Арсен Аваков заявив, що порядок на місцевих виборах в Україні забезпечуватимуть понад 140 тисяч співробітників МВС.  

"ОПОРА" оцінила вартість проведення опитування Зеленського

Організація та проведення опитування Зеленського у день місцевих виборів обійдеться щонайбільше у 103 мільйони гривень, підрахували в Громадянській мережі "ОПОРА".  

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В Україні 25 жовтня проводяться місцеві вибори за новим законодавством. Пезидент Зеленський за десять днів до них ініціював ще й опитування українців на виході з виборчих дільниць. Як це відбувається, у фотогалереї DW.

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Опитування Зеленського проводять не на всіх виборчих дільницях 25.10.2020

Волонтери, які мають проводити опитування, біля багатьох виборчих дільниць відсутні. Опитувальні листи виглядають, ніби надруковані на принтері та без жодного захисту.

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Докладно

Kiew | Lokalwahlen Wahllokal (DW/Mykola Berdnyk)

Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії

В Україні 25 жовтня проводяться місцеві вибори та "опитування Зеленського" українців на виході з виборчих дільниць.  

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