Опитування від Зеленського проходить біля половини виборчих дільниць
Ініційоване Володимиром Зеленським опитування проходить поблизу понад половини дільниць в усій Україні. Тим часом в МВС звітують, що місцеві вибори у неділю відбуваютсья спокійно, хоча й не без порушень.
Учасниця опитування від Зеленського на одній з дільниць у Києві
"Громадянська мережа "Опора" досліджувала, біля якої кількості дільниць присутні інтерв'юери, які проводять опитування від президента. Станом на цю годину на близько 55 відсотків дільниць вони є, 45 відсотків - ні. Похибка національного дослідження - чотири відсотка", - написала Айвазовська у Facebook.
Тим часом у МВС України повідомляють, що в цілому день голосування на місцевих виборах в Україні проходить спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес.
"Поліція на даний момент працює в штатному режимі. На даний момент немає кричущих фактів, які могли б свідчити про те, що вибори десь не відбудуться", - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в неділю на брифінгу в Києві, інформує агентство "Українські новини".
Загалом, станом на 15.00 за місцевим часом, нацполіція зафіксувала 2 401 заяву і повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом. Наразі поліцейські склали 63 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.
Явка на виборах поки невисока
За даними, представленими на пресконференції партії "Слуга народу", явка виборців станом на 13:00 за місцевим часом становить поки 16 відсотків. Найвища явка спостерігається на цей момент в Одеській області - 26 відсотків, а найменша - в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14 відсотків, повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на дані ЦВК.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
За новим виборчим законодавством
В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Багато бюлетенів
У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Голосування проходить спокійно
День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
В умовах пандемії COVID-19
Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
Дехто гшолосує вдома
Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
З температурою - в окрему кабіну
На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"5 питань від президента"
13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
І про канабіс і Будапештський меморандум
Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.
Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)
"Все законно"
Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".
Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя
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