 Опитування Зеленського проводять не на всіх виборчих дільницях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

Опитування Зеленського проводять не на всіх виборчих дільницях

Волонтери, які мають проводити опитування, біля багатьох виборчих дільниць відсутні. Опитувальні листи роздруковані на принтері та жодним чином не захищені.

Виборцям 25 жовтня пропонують відповідсти на п'ять запитань від Зеленського, утім, не на всіх дільницях

Виборцям 25 жовтня пропонують відповідсти на п'ять запитань "від Зеленського", утім, не на всіх дільницях

Опитування, яке за ініціативи президента України Володимира Зеленського відбувається під час місцевих виборів у неділю, 25 жовтня, проводять не на всіх виборчих дільницях. Як повідомляє кореспондент DW, зокрема у Деснянському районі Києва волонтери, які б мали проводити опитування, на виході з деяких дільниць відсутні. А на тих дільницях, де опитування все ж проходить, особливого інтересу до нього не спостерігається. Опитувальні листи, зазначає журналіст, роздруковані на принтері та жодним чином не захищені.

Не проводили волонтери опитування і на багатьох дільницях у Дніпровському районі столиці після їхнього відкриття, повідомляє кореспондент агенції "Інтерфакс-Україна". За його даними, більшість виборців, які прийшли на дільниці для голосування на місцевих виборах, ігнорували опитування, якщо воно там проводилося.

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Не брав участь у опитуванні і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. "Ні, не відповідав на п'ять запитань", - сказав Разумков журналістам у Києві після голосування, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він додав, що не шукатиме волонтерів, яких не було помітно біля виборчої дільниці.

Волонтери на виході з виборчих дільниць опитують громадян

Волонтери на виході з виборчих дільниць опитують громадян

"Закону не порушує"

Нагадаємо,  25 жовтня - у день проведення в Україні місцевих виборів - на виході з виборчих дільниць проводиться опитування, ініційоване президентом країни Володимиром Зеленським в середині жовтня. Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування поза виборчими дільницями після голосування, зокрема екзитполи, не суперечать чинному українському законодавству. "Не порушує закону України, оскільки не ідентифікує особу, так, як це треба в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, це не є обов'язковим", - зазначив Аваков, слова якого наводить пресслужба МВС у дописі в соціальній мережі Facebook. 

Видатки на проведення опитування, яке ініціював Зеленський, покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу". Ця партія висуває своїх кандидатів на місцевих виборах, через що стосовно проведення опитування саме у день місцевих вибрів лунало багато критики.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    За новим виборчим законодавством

    В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Багато бюлетенів

    У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Голосування проходить спокійно

    День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


 

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