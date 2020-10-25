Опитування Зеленського проводять не на всіх виборчих дільницях

Опитування, яке за ініціативи президента України Володимира Зеленського відбувається під час місцевих виборів у неділю, 25 жовтня, проводять не на всіх виборчих дільницях. Як повідомляє кореспондент DW, зокрема у Деснянському районі Києва волонтери, які б мали проводити опитування, на виході з деяких дільниць відсутні. А на тих дільницях, де опитування все ж проходить, особливого інтересу до нього не спостерігається. Опитувальні листи, зазначає журналіст, роздруковані на принтері та жодним чином не захищені.

Не проводили волонтери опитування і на багатьох дільницях у Дніпровському районі столиці після їхнього відкриття, повідомляє кореспондент агенції "Інтерфакс-Україна". За його даними, більшість виборців, які прийшли на дільниці для голосування на місцевих виборах, ігнорували опитування, якщо воно там проводилося.

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Не брав участь у опитуванні і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. "Ні, не відповідав на п'ять запитань", - сказав Разумков журналістам у Києві після голосування, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він додав, що не шукатиме волонтерів, яких не було помітно біля виборчої дільниці.

Волонтери на виході з виборчих дільниць опитують громадян

"Закону не порушує"

Нагадаємо, 25 жовтня - у день проведення в Україні місцевих виборів - на виході з виборчих дільниць проводиться опитування, ініційоване президентом країни Володимиром Зеленським в середині жовтня. Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування поза виборчими дільницями після голосування, зокрема екзитполи, не суперечать чинному українському законодавству. "Не порушує закону України, оскільки не ідентифікує особу, так, як це треба в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, це не є обов'язковим", - зазначив Аваков, слова якого наводить пресслужба МВС у дописі в соціальній мережі Facebook.

Видатки на проведення опитування, яке ініціював Зеленський, покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу". Ця партія висуває своїх кандидатів на місцевих виборах, через що стосовно проведення опитування саме у день місцевих вибрів лунало багато критики.

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