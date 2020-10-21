 ″ОПОРА″ оцінила вартість проведення опитування Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2020

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Новини

"ОПОРА" оцінила вартість проведення опитування Зеленського

Організація та проведення опитування Зеленського у день місцевих виборів обійдеться щонайбільше у 103 мільйони гривень, підрахували в Громадянській мережі "ОПОРА".

Опитування Зеленського може коштувати Слузі народу близько 100 мільйонів гривень, порахували в ОПОРІ

Опитування Зеленського може коштувати "Слузі народу" близько 100 мільйонів гривень, порахували в "ОПОРІ"

Голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська озвучила приблизну вартість проведення опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським

Як повідомила Айвазовська в п'ятницю, 23 жовтня, на пресконференції в Києві, за оцінками мережі "ОПОРА", на організацію та роботу волонтерів для проведення опитування партії "Слуга народу" доведеться витратити щонайменше 75 мільйонів гривень, а максимальна сума витрат може становити 103 мільйони гривень.

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"Ми отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які проводять рекрутинг людей для організації цього соціологічного опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, і біля входу до них проводити опитування громадян за п'ятьма запитаннями від президента. Загальний обсяг витрат, за нашими даними, які надходили безпосередньо від організаторів цього процесу, становить приблизно 75 мільйонів гривень, якщо говорити безпосередньо про "польову" частину - виключно про витрати на роботу та організацію роботи волонтерів на вході до виборчих дільниць", - сказала Айвазовська, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Як зазначають в організації, сума в 75 мільйонів гривень на проведення президентського опитування не є остаточною. "Із ними (волонтерами - Ред.) планується укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка виходитиме на руки, становить майже 1200 гривень. Йдеться про цивільно-правові угоди, до них потрібно додати ще 40 відсотків податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, максимальна кількість витрат орієнтовно становить 103 мільйони гривень, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 гривень координаторам за кожну додатково приведену людину", - додала голова правління "ОПОРИ".

Нагадаємо, днями в партії "Слуга народу" повідомили, що всі видатки на проведення опитування, яке ініціював Зеленський", ця політична сила покриє своїм коштом. У політсилі запевнили, що на опитування не витрачатимуть гроші платників податків.

Як повідомлялося, опитування проведуть 25 жовтня під час місцевих виборів.

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