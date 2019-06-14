Зеленському важливо знати, як українці ставляться до легалізації канабісу

До оприлюднених президентом України Володимиром Зеленським двох запитань анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня ще три стали відомі українським засобам масової інформації. Ще планується запитати українців-виборців:

- чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

- чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих?

- чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

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Ці три запитання, які наразі не оголошені українським президентом публічно, опублікували у четвер, 15 жовтня, видання "Українська правда" та "Новое время" з посиланням на свої джерела у Офісі президента (ОП) України.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.

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Згодом в Офісі президента уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". Поки незрозуміло, хто та в якій формі проводитиме опитування.

Опоненти Зеленського з інших політичних партій розкритикували проведення опитування. У партії "Голос" кажуть про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів у російських інтересах. А в "Європейській солідарності" вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на порятунок рейтингу партії "Слуга народу". У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, своєю чергою, заявив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення цього опитування.