 Зеленському важливо знати, як українці ставляться до легалізації канабісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленському важливо знати, як українці ставляться до легалізації канабісу

Українським ЗМІ стали відомі усі п'ять запитань Володимира Зеленського з анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Канабіс, який використовується в медицині

Канабіс, який використовується в медицині

До оприлюднених президентом України Володимиром Зеленським двох запитань анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня ще три стали відомі українським засобам масової інформації. Ще планується запитати українців-виборців:

- чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

- чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих?

- чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Читайте також: Легалайз в Україні: боротьба за "медикалізацію" марихуани

Ці три запитання, які наразі не оголошені українським президентом публічно, опублікували у четвер, 15 жовтня, видання "Українська правда" та "Новое время" з посиланням на свої джерела у Офісі президента (ОП) України.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.

Читайте також: Плюси і мінуси легалізації медичного канабісу

Згодом в Офісі президента уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". Поки незрозуміло, хто та в якій формі проводитиме опитування.

Опоненти Зеленського з інших політичних партій розкритикували проведення опитування. У партії "Голос" кажуть про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів у російських інтересах. А в "Європейській солідарності" вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на порятунок рейтингу партії "Слуга народу". У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, своєю чергою, заявив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення цього опитування.

Дивитись відео 04:49

Медичний канабіс: чи варто легалізувати? (14.06.2019)

DW.COM

Легалізація медичного канабісу: досвід Великобританії

Восени минулого року у Великобританії легалізували медичний канабіс. Але ціни на нього залишаються високими, і для багатьох пацієнтів він досі є недоступним.  

Канада легалізувала марихуану

Канада стала першою країною G7, де можна вільно продавати і купувати марихуану. Повнолітні канадці можуть мати у володінні до 30 грамів канабісу.  

Також за темою

Ukraine Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський оголосив про проведення всенародного опитування 25 жовтня 13.10.2020

Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування, яке має пройти 25 жовтня у день голосування на місцевих виборах. Він пропонує українцям відповісти на п'ять питань.

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj, Präsident

Зеленський оголосив перше питання свого опитування 14.10.2020

Володимир Зеленський повідомив перше питання анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Symbolbild: Korruption

Коментар: Чи потрібно розстрілювати корупціонерів? 15.10.2020

Питання президента Володимира Зеленського до українців можна було сформувати й так. Результати були б приголомшливі, вважає Лариса Денисенко.

Реклама

Докладно

Конверт з грошима - символ корупції (символічне фото)

Чи потрібно розстрілювати корупціонерів?

Питання президента до українців можна було сформувати й так, вважає Лариса Денисенко.  

Щ варто знати про російську вакцину (відео)

В Україні не виключають закупівлю російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу. Чи безпечно її колоти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  