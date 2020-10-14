 Зеленський оголосив друге питання ″всенародного опитування″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Новини

Зеленський оголосив друге питання "всенародного опитування"

Володимир Зеленський повідомив друге питання анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Воно стосується вільної економічної зони на Донбасі.

Володимир Зеленський хоче почути думку українців щодо вільної економічної зони на Донбасі

Володимир Зеленський хоче почути думку українців щодо вільної економічної зони на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в четвер, 15 жовтня, озвучив друге питання оголошеного ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

"Сьогодні питання номер два: чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?", - сказав Зеленський.

Напередодні Зеленський озвучив перше питання: "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".

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Згодом у повідомленні Офісу президента в якості мотивації винесення цього питання на опитування вказане бажання пришвидшити процес реінтеграції Донбасу. Як стверджується у повідомленні, опубліковано на сайті президента України, "створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції".  

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.

Згодом в Офісі президента (ОП) України уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". Поки незрозуміло, хто та в якій формі проводитиме опитування.

Опоненти Зеленського з інших політичних партій розкритикували проведення опитування. У партії "Голос" кажуть про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів у російських інтересах. А в "Європейській солідарності" вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на порятунок рейтингу партії "Слуга народу". У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков своєю чергою заявив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення цього опитування.

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