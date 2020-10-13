Разумков: Кошти на опитування під час місцевих виборів не виділяли

Додаткові кошти для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не передбачені, заявив у середу, 14 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, (...) додаткових коштів для проведення якихось опитувань не передбачено. (...) Законів не було ухвалено, які дозволяли б проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам'ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці", - сказав Разумков журналістам у Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Разумков наголосив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.

"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які були б зареєстровані як зміни до головного бюджету немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", - сказав спікер парламенту.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.