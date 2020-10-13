 Разумков: Кошти на опитування під час місцевих виборів не виділяли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Разумков: Кошти на опитування під час місцевих виборів не виділяли

Кошти для проведення опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, не передбачені бюджетом, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков заявив, що кошти для проведення опитування не виділяли

Дмитро Разумков заявив, що кошти для проведення опитування не виділяли

Додаткові кошти для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не передбачені, заявив у середу, 14 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, (...) додаткових коштів для проведення якихось опитувань не передбачено. (...) Законів не було ухвалено, які дозволяли б проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам'ятаю, також навряд чи буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці", - сказав Разумков журналістам у Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

Разумков наголосив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.

"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які були б зареєстровані як зміни до головного бюджету немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", - сказав спікер парламенту.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше. 

Дивитись відео 06:19

Виборці Зеленського: за кого проголосували би сьогодні (21.04.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський оголосив про проведення всенародного опитування 25 жовтня 13.10.2020

Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування, яке має пройти 25 жовтня у день голосування на місцевих виборах. Він пропонує українцям відповісти на п'ять питань.

Ukraine: Konzertprogram vom Studio Kvartal 95

П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів 13.10.2020

Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.

Ukraine Kiew | Bürgermeisterwahlen | Vitali Klitschko

Битва за Київ. Як "ЄС" і "слуги" борються за коаліцію з Кличком 23.09.2020

Беззастережним фаворитом у перегонах за посаду мера Києва є Віталій Кличко. Головна інтрига полягає у тому, з ким у Київраді об'єднається його політична партія "УДАР".

Реклама

Докладно

Як в Україні вирішують проблему нестачі медичного кисню?

Дефіцит медичного кисню в Україні

Уряд у терміновому порядку виділив гроші на закупку необхідного. Але чи буде від них користь?  

Боротьба за мізки: як Україна намагається переманити білоруських ІТ-фахівців

Як Україна намагається переманити білоруських ІТ-фахівців

Україна включилася в боротьбу за білоруських IT-спеціалістів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  