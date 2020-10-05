П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

Відповідь на п'ять запитань, які "турбують звичайних людей" хоче почути президент України Володимир Зеленський під час всенародного опитування 25 жовтня у день місцевих виборів. Депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу" нещодавно хотіли узаконити такі опитування у день виборів, надавши Центральній виборчій комісії (ЦВК) відповідні повноваження. Однак цю ініціативу депутати не підтримали ще на рівні комітету, аргументуючи тим, що подібні опитування повинні проводити соціологічні служби, а запитання до них мають бути чітко визначені та не суперечити Конституції.

Оскільки легітимізувати ініціативу не вдалося, то Володимир Зеленський вирішив зробити її без будь-яких юридичних підстав. "Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків", - йдеться у повідомленні Офісу президента України. Там пояснюють, що потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку.

У "Слузі народу" перелік запитань не обговорювали

"Це дуже хороша ініціатива. Я її підтримую обома руками, бо чим більше ми будемо спілкуватися з народом, тим будуть правильнішими наші рішення. Репрезентація буде більш ширшою, аніж будь-яке соціологічне дослідження", - прокоментував DW голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев. За його словами, все, що схвалять українці, відповідаючи на запитання президента, Володимир Зеленський виконає. "Якщо люди висловляться за те чи інше рішення, то президент зможе це рішення ініціювати прийняттям його у Верховній Раді чи Кабінетом міністрів, в залежності від того, до чиєї компетенції воно належатиме", - каже Гетьманцев.

Водночас депутати з фракції "Слуга народу" запевняють, що у фракції не обговорювали перелік запитань - їх знає тільки президент. У своєму відеозверненні Володимир Зеленський не сказав, про які п'ять важливих запитань ідеться, але пообіцяв озвучити їх пізніше. Планується, що президент чи його офіс озвучуватиме кожного дня по одному запитанню.

У законопроєкті про проведення ЦВК подібних всеукраїнських опитувань, який раніше відхилили депутати, було внесено кілька запобіжників, зокрема заборонялося ставити запитання про надання окупованим територія Донбасу особливого статусу тощо. Нині ж таких запобіжників для формулювання запитань немає.

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"Спосіб легітимізувати небезпечні рішення"

Найбільше опонентів президента бентежить, чи буде в опитуванні запитання про Донбас. Партія "Голос" попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів в російських інтересах. "Будь-яке "загальне опитування" людей - це або вибори, або референдум. "Опитування" в день виборів - це величезний ризик і загроза вплинути на думку людей. Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором. Важливо не саме опитування, а як буде сформульовано питання", - прокоментував народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський.

У фракції "Європейська солідарність" вважають, що ініціатива Зеленського з опитуванням спрямована на те, щоб врятувати рейтинг "Слуг народу" і "налагодити відносини" з проросійськими силами, зокрема партією "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) . "Серед переліку п'яти запитань не сумнівайтесь буде й амністія/примирення/тема місцевих виборів на Донбасі, і двопалатний парламент/скорочення кількості нардепів, і мова, статус, застосування. Ось істинна ціль "питань до народу", - перепост цього допису голови Львіської обласної ради Олександра Ганущина можна знайти на офіційній сторінці "Європейської солідарності" в соціальній мережі Facebook.

У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною". В ОПЗЖ жодної офіційної реакції на ініціативу Володимира Зеленського на момент публікування матеріалу не було.

Передвиборна технологія в дії

Натомість співзасновниця всеукраїнського громадського руху "ОПОРА" Ольга Айвазовська вважає, що проведення опитування у день виборів є ні чим іншим, як передвиборною технологією, яку задіяв президент. Вона зазначає, що нині фокус уваги з організації місцевих виборів та вивчення програм кандидатів зміщений на всеукраїнський рівень, де виборці, затамувавши подих, чекають на запитання від президента, на які треба дати відповідь 25 жовтня.

Айвазовська не виключає, що подібна передвиборча маніпуляція спрацює на користь пропрезидентській партії у виборах. "Мобілізаційну роль ця ініціатива зіграла. На вибори люди підуть. Але немає відповіді, коли саме людей проситимуть відповісти на ці п'ять запитань: перед входом на виборчу дільницю чи після. Адже якщо перед самим процесом голосування, то питання можуть наштовхувати на те чи інше рішення", - застерігає Ольга Айвазовська.