 Зеленський оголосив про проведення всенародного опитування 25 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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Новини

Зеленський оголосив про проведення всенародного опитування 25 жовтня

Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування, яке має пройти 25 жовтня у день голосування на місцевих виборах. Він пропонує українцям відповісти на п'ять питань.

Володимир Зеленський хоче почути думку українців з п'яти питань

Володимир Зеленський хоче почути думку українців з п'яти питань

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування 25 жовтня - у день голосування на місцевих виборах. За словами Зелнського, людям запропонують відповісти на п'ять питань.

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"25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook у вівторок, 13 жовтня.

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При цьому він не озвучив питання, які ставитимуть українцям, пообіцявши повідомити про них згодом. 

Опитування не матиме юридичних наслідків

Як пояснили згодом в Офісі президента (ОП) України, ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". "Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку", - зазначається у повідомленні на сайті президента України. 

У повідомленні стверджується, що під час опитування будуть поставлені "ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні". 

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