Коментар: Імітація народовладдя від президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення в Україні всенародного опитування. Воно відбудеться 25 жовтня - у день місцевих виборів в країні. Українцям запропонують відповісти на п'ять запитань. Перше з них - "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?" - глава держави оприлюднив у середу, 14 жовтня.

В Офісі президента запевняють: нинішня влада збирається повернути людям право визначати зміст української політики. Але жодних юридичних наслідків заплановане опитування, як кажуть у команді Зеленського, не матиме. Що викликає щире здивування і тривогу за майбутнє країни, у якій про псевдореферендум народ дізнається лише за 12 днів до його проведення. У цьому Зеленський, схоже, перевершив навіть самого Путіна.

Всенародне опитування або постріл у ногу

Володимир Зеленський і його команда мають унікальну здібність: з посмішкою на вустах стріляти собі в ногу. Щоразу. Методично, і підбираючи дедалі більший калібр. Ось, здавалося б, що заважало президенту України нормально пояснити українцям про всенародне опитування, заплановане на 25 жовтня? Чому Офіс президента в авральному порядку вирішив організувати псевдореферендум? Чи достатньо 12 днів для організації всеукраїнського опитування? Про що збирається команда Зеленського запитувати народ? І найголовніше - що буде робити глава держави, отримавши відповіді?

Сергій Руденко

Всі ці питання аж ніяк не порожні. Оскільки жодних юридичних підстав для проведення всеукраїнського опитування немає. Такий інструмент демократії не прописаний ні в конституції, ні в інших законах, включаючи Виборчий кодекс. Це - не референдум, не плебісцит і навіть не соціологічне опитування у день виборів. Це чиста авантюра, організована командою Зеленського - причому авантюра, яка, на превеликий жаль, може мати сумні наслідки не тільки для "слуг народу", але і в цілому для країни. Оскільки до кінця навіть не зрозуміло, чиїм, власне, рахунком буде проведено це опитування - у бюджеті країни грошей на це не передбачено.

Поспіх Зеленського і його команди з псевдореферендумом можна пояснити бажанням партії "Слуга народу" в день проведення місцевих виборів хоч якось нагадати виборцям про себе. Мовляв, ми вас бачимо, ми вас чуємо, проголосуйте ще раз за нас. Ми вам обіцяли народовладдя - отримаєте. З огляду на те, що соціологи пророкують доволі скромний результат президентської партії на місцевих виборах, команді Зеленського потрібна була виборча "фішка". І саме нею стало всеукраїнське опитування - імітація народовладдя від президента, оскільки, ще раз повторюся, навіть перелік запитань, які будуть винесені на нього, досі не оголошено. Хоча наближені до Офісу президента політконсультанти не виключають (чи то жартома, чи то всерйоз), що українців 25 жовтня серед іншого запитають і про ставлення до легалізації медичної марихуани.

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Що спільного у Зеленського з ОРДЛО

Офіс президента Зеленського звичайно ж може нескінченно апелювати до народовладдя. І багато в чому він буде правий: за 29 років існування української незалежності в країні не створено ефективної системи, що дозволяє народу впливати на державу і владу. Виняток становлять хіба що вибори президента, депутатів різних рівнів і один сумнівний референдум, проведений ще за часів президентства Леоніда Кучми. Але хто сказав, що для забезпечення народовладдя гарант конституції обов'язково повинен вийти за межі своїх повноважень, ініціюючи проведення незаконного всеукраїнського опитування?

Чим тоді президент Зеленський, наприклад, відрізняється від лідерів Криму і так званих "ЛНР"-"ДНР", які організували у 2014 році фейкові референдуми, які призвели до анексії півострова Росією, війни і проголошення псевдореспублік у Донбасі? Упевнений, що аналогії з подіями шестирічної давності президенту Зеленському не надто сподобаються. Але факт, на жаль, залишається фактом. 25 жовтня в Україні збираються провести чергове псевдоопитування, яке перебуває поза правовим полем держави. Тільки на відміну від подій 2014-го в Криму та ОРДЛО його ініціатором стане не сепаратист, а той, хто сам є гарантом Конституції України.

Чим це загрожує? Всеукраїнське опитування Зеленського відкриє скриньку Пандори. Прикладу президента можуть послідувати інші політичні сили, в тому числі - й орієнтовані на Москву. Та ж партія "Опозиційна платформа - За життя ". Хто після 25 жовтня зможе їй завадити провести всеукраїнське опитування щодо майбутнього Донбасу або ж по вступ України в НАТО? Хто заборонить куму Володимира Путіна - Вікторові Медведчуку ставити запитання про федералізацію країни і про російську мову як другу державну в Україні?

Так, це все не матиме юридичних наслідків. Так, це все - поза Конституцією України. Так, напевно націонал-демократичні сили протестуватимуть проти цього. Але результати таких опитувань можуть стати предметом маніпуляцій, політичних спекуляцій і в підсумку - приводом для спроб імплементувати результати в українське законодавство. Якщо хтось не вірить у це, нехай згадає Крим і Донбас.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач.

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