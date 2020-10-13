Зеленський оголосив перше питання свого опитування

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в середу, 14 жовтня, озвучив перше питання оголошеного ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

"Отже, питання номер один: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти, бо Україна - це ти", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.

Згодом в Офісі президента (ОП) України уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". Поки незрозуміло, хто та в якій формі проводитиме опитування.

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Опоненти Зеленського з інших політичних партій розкритикували проведення опитування. У партії "Голос" кажуть про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів у російських інтересах. А в "Європейській солідарності" вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на порятунок рейтингу партії "Слуга народу". У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков своєю чергою заявив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення цього опитування.

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