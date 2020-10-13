 Зеленський оголосив перше питання свого опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський оголосив перше питання свого опитування

Володимир Зеленський повідомив перше питання анонсованого ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

Володимир Зеленський оголосив перше питання свого опитування

Володимир Зеленський оголосив перше питання свого опитування

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в середу, 14 жовтня, озвучив перше питання оголошеного ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня. 

"Отже, питання номер один: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти, бо Україна - це ти", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.

Згодом в Офісі президента (ОП) України уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". Поки незрозуміло, хто та в якій формі проводитиме опитування.

Читайте також: П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

Опоненти Зеленського з інших політичних партій розкритикували проведення опитування. У партії "Голос" кажуть про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів у російських інтересах. А в "Європейській солідарності" вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на порятунок рейтингу партії "Слуга народу". У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков своєю чергою заявив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення цього опитування.

Читайте також: Коментар: Імітація народовладдя від президента Зеленського

 

Дивитись відео 06:19

Виборці Зеленського: за кого проголосували би сьогодні (21.04.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський оголосив про проведення всенародного опитування 25 жовтня 13.10.2020

Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування, яке має пройти 25 жовтня у день голосування на місцевих виборах. Він пропонує українцям відповісти на п'ять питань.

Ukraine Parlamentspräsident Dmytro Rasumkow

Разумков: Кошти на опитування під час місцевих виборів не виділяли 14.10.2020

Кошти для проведення опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, не передбачені бюджетом, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ukraine: Konzertprogram vom Studio Kvartal 95

П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів 13.10.2020

Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Імітація народовладдя від президента Зеленського

Про наслідки рішення Володимира Зеленського з організації всеукраїнського опитування - Сергій Руденко спеціально для DW.  

Соєві плантації у Бразилії

Як перетворити убивцю клімату на його захисника?

Iснують і щадні методи ґрунтообробки. Докладніше - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  