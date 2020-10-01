 Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео)

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. DW розпитала його про нову роботу та політичні амбіції.

Робота в службі таксі оплачується краще, ніж чиновницька, каже Андрій Бондарчук (DW/A. Magazova)

Робота в службі таксі оплачується краще, ніж чиновницька, каже Андрій Бондарчук

50-річний Андрій Бондарчук, чиновник з десятилітнім стажем та ексмер нині окупованого Дебальцевого на роботу не поспішає. Його кабінет - його ж автомобіль. Починати робочий день може будь-коли. Андрій працює таксистом в одній із служб таксі.


 

DW.COM

Як на Донбасі успішну ферму заснувати (відео)

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині виходець з Донецька продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Репортаж DW.  

Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео)

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою?  

Перевезення дітей: таксисти відмовлятимуть через нові правила? (відео)

Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення?  

Аудіо й відео до теми

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному (24.09.2020)  

Також за темою

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (30.09.2020) 01.10.2020

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. Чи комплексує за кермом таксі і чи плекає ще політичні амбіції - поділився з DW.

Реклама

Докладно

Робота в службі таксі оплачується краще, ніж чиновницька, каже Андрій Бондарчук (DW/A. Magazova)

Був мером - став таксистом

Ексмер Дебальцевого Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати до Києва, де тепер... таксує.  

Укрзалізниця на Deutsche Bahn не рівняється? (Fotolia/Masson)

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

Новий керівник "Укрзалізниці" вважає залучення радників Deutsche Bahn недоцільним. DW зібрала факти про Deutsche Bahn.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  