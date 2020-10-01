Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео)

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. DW розпитала його про нову роботу та політичні амбіції.
50-річний Андрій Бондарчук, чиновник з десятилітнім стажем та ексмер нині окупованого Дебальцевого на роботу не поспішає. Його кабінет - його ж автомобіль. Починати робочий день може будь-коли. Андрій працює таксистом в одній із служб таксі.
Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині виходець з Донецька продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Репортаж DW.
Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою?