Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (відео)

Був мером - став таксистом: ексголова Дебальцевого про війну і роботу в таксі (30.09.2020)

Був мером Дебальцевого, має три вищі освіти, а тепер - таксист. Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі вирішив переїхати з родиною до Києва. Чи комплексує за кермом таксі і чи плекає ще політичні амбіції - поділився з DW.