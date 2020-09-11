 Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.09.2020

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Економіка

Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео)

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою?

Сотні тисяч таксистів в Україні працюють нелегально (DW/A. Magazova)

Сотні тисяч таксистів в Україні працюють нелегально. Уряд хоче це змінити

В Україні не менше 200 000 таксистів працюють нелегально. Принаймні згідно з підрахунками міністерства інфраструктури. Насправді масштаб тіньового ринку може бути значно більшим - до 600 тисяч таксистів. У цьому великому тіньовому секторі економіки є навіть окремі касти водіїв: "бордюрщики", "фільтровщики", "підвезуни" і головна, найбільша за чисельністю каста - так звані "пилососи". Подробиці у відео DW:


 

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Докладно

Сотні тисяч таксистів в Україні працюють нелегально (DW/A. Magazova)

Легалізація ринку таксі: що думають таксисти (відео)

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Та чи хочуть вони цього?  

Легалізація ринку таксі в Україні: що таксисти думають про патентування їхнього бізнесу (11.09.2020)

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою? І хто з них найбільше зацікавлений у легальному бізнесі?  

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