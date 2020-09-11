Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео)

В Україні не менше 200 000 таксистів працюють нелегально. Принаймні згідно з підрахунками міністерства інфраструктури. Насправді масштаб тіньового ринку може бути значно більшим - до 600 тисяч таксистів. У цьому великому тіньовому секторі економіки є навіть окремі касти водіїв: "бордюрщики", "фільтровщики", "підвезуни" і головна, найбільша за чисельністю каста - так звані "пилососи". Подробиці у відео DW:



