Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео)

З червня 2020 року в Україні діє система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За три місяці водії вивчили розміщення камер та навчились гальмувати перед ними. Втім, в цілому ситуація на дорогах все одно стала безпечнішою, впевнений патрульний Олександр Сікач. Він два роки фіксує швидкість на дорогах за допомогою пристрою TruCam. Каже, після появи камер спостережень "шумахерів" стало в рази менше. Якщо в перші тижні камера фіксувала до 50 тисяч порушень на добу, то нині - лише 10 тисяч. Дивіться репортаж DW: