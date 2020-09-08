 Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.09.2020

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Політика й суспільство

Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео)

Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?

Що дали камери фото- та відеофіксації правопорушень в Україні? (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Що дали камери фото- та відеофіксації правопорушень в Україні?

З червня 2020 року в Україні діє система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За три місяці водії вивчили розміщення камер та навчились гальмувати перед ними. Втім, в цілому ситуація на дорогах все одно стала безпечнішою, впевнений патрульний Олександр Сікач. Він два роки фіксує швидкість на дорогах за допомогою пристрою TruCam. Каже, після появи камер спостережень "шумахерів" стало в рази менше. Якщо в перші тижні камера фіксувала до 50 тисяч порушень на добу, то нині - лише 10 тисяч. Дивіться репортаж DW:

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