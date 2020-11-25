Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "відеофіксація".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після жорстокого нападу на пасажирку "Укрзалізниця" запровадила воєнізовану охорону в 10 поїздах. DW вирушила в дорогу, аби з'ясувати, чи здатні охоронці без відповідної підготовки захистити пасажирів та чи почуваються подорожувальники в безпеці.
Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?
У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?
У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.
Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.