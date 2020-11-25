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Відеофіксація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "відеофіксація".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відеофіксація на дорогах призвела до зменшення порушень - Аваков

Відеофіксація на дорогах призвела до зменшення порушень - Аваков 25.11.2020

З початку роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху кількість постанов про порушення швидкості знизилася майже на 30 відсотків, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

(Не)безпечна "Укрзалізниця": чи врятує пасажирів воєнізована охорона в поїздах (09.09.2020) 09.09.2020

Після жорстокого нападу на пасажирку "Укрзалізниця" запровадила воєнізовану охорону в 10 поїздах. DW вирушила в дорогу, аби з'ясувати, чи здатні охоронці без відповідної підготовки захистити пасажирів та чи почуваються подорожувальники в безпеці.
Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео)

Чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (відео) 08.09.2020

Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?

Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР (08.09.2020) 08.09.2020

Уже три місяці на українських дорогах встановлені камери фото- та відеофіксації правопорушень. За цей час українські водії, схоже, навчились гальмувати перед камерами. Однак чи покращилась від цього ситуація на дорогах?

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео) 05.06.2020

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?

Штрафи на дорогах Німеччини: як карають водіїв і пішоходів за порушення ПДР (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.

Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні

Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні 09.04.2019

Отримати посвідчення водія в Україні може стати складніше. Запроваджені урядом нововведеня мають на меті посилити контроль над підготовкою водіїв. Що саме зміниться і як отримують права в Німеччині - в огляді DW.

2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео)

2019: як зміниться життя українців у Новому році? (відео) 02.01.2019

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також нововведення для пацієнтів та водіїв.

Нові зарплати, штрафи, вибори: що зміниться для українців у 2019? (28.12.2018) 28.12.2018

Підвищення зарплат і пенсій, нові правила отримання субсидій і оплати за комуналку, а також зміни для пацієнтів та водіїв. DW - про головні нововведення, які принесе українцям 2019 рік.
TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео)

TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео) 23.11.2018

Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції.

Автоматична фото- і відеофіксація порушень на дорогах: чого чекати? (04.10.2018) 04.10.2018

Знову камери на дорогах. Вони фіксуватимуть порушення правил в автоматичному режимі. Фото- і відеофіксацію вже запроваджували 10 років тому, але штрафи тоді масово оскаржували в суді. Як це працюватиме нині?

Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (27.09.2018) 27.09.2018

Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.

Найважливіше про нові правила паркування (відео)

Найважливіше про нові правила паркування (відео) 29.03.2018

Президент України підписав закон про реформу системи паркування. Ми зробили підбірку найважливіших норм, які варто знати, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації.

На ЧС-2018 з футболу вперше використають відеопомічники арбітра

На ЧС-2018 з футболу вперше використають відеопомічники арбітра 16.03.2018

Попри проблеми під час тестувань ФІФА дозволила використовувати систему відеопомічників арбітра VAR на Чемпіонаті світу з футболу в Росії. Таким чином ЧС-2018 стане першим подібним турніром, де застосовуватиметься VAR.

Нова дорожня поліція vs. ДАІ: які головні відмінності? (13.06.2017) 13.06.2017

Не "сидіти в кущах", не зупиняти автівку без причини, відеофіксація і штрафи на місці... DW дізнавалася, які відмінності нової дорожньої патрульної поліції від ДАІ.

Увага: відеозйомка! МВС України готується штрафувати водіїв (06.07.2016) 06.07.2016

В Україні тестують режим відеофіксації порушень на дорогах. Загальна сума штрафів щодня може сягнути майже 2 млн гривень. Як працюють перші тестові відеокамери на дорогах країни?
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