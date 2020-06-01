 Відеофіксація на дорогах призвела до зменшення порушень - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Новини

Відеофіксація на дорогах призвела до зменшення порушень - Аваков

З початку роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху кількість постанов про порушення швидкості знизилася майже на 30 відсотків, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Система відеофіксації порушень ПДР

За п'ять місяців роботи системи автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) кількість постанов про перевищення швидкості скоротилася майже на 30 відсотків, повідомив у середу, 25 листопада, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює!" - написав міністр у Twitter.

Також він повідомив, що до кінця 2020 року буде підготовлено до встановлення 220 камер, а у 2021 році планується встановлення ще 300 камер. На сьогодні в Україні встановлено і працюють 45 камер автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.

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Нагадаємо, що 25 листопада в Україні набула чинності низка змін до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Так, якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння - і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні, а також нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.

Велосипедистам відтепер дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів. А пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


Дивитись відео 05:10

Безпека на дорогах: чи поменшало ДТП завдяки фото- та відеофіксації порушень ПДР

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