В Україні змінилися правила дорожнього руху

В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху (ПДР). Про це у вівторок, 25 листопада, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у соціальній мережі Facebook.

За його словами, зміни до ПДР стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Зокрема, якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння - і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.

Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів, зазначив Білошицький.

Велосипедистам відтепер дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів. А пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Номерні знаки повинні бути чистими і достатньо освітленими, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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