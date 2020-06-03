Порушники чи жертви? В Україні хочуть штрафами карати пішоходів

Торік на дорогах України зареєстровано понад 8,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод (ДТП) за участі пішоходів. За даними Національної поліції України, тільки з вини пішоходів сталося 936 ДТП, у яких були травмовані та загиблі. Загалом у 2019 році внаслідок ДТП загинули понад 1260 пішоходів.

Порушив - заплати

"На жаль, в Україні є громадяни, особливо пішоходи, які не вбачають за необхідне виконувати правила дорожнього руху", - каже заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Саме тому, за його словами, міністерство через народних депутатів запропонувало Верховній Раді увалити законопроєкт, який суттєво підвищить розмір штрафів для пішоходів-порушників правил дорожнього руху (ПДР).

Зокрема, якщо пішоходи не коряться сигналам регулювання дорожнього руху, переходять дорогу у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила ПДР, - штрафи збільшаться з 51 гривні до 255 гривень. Ці дії, вчинені у стані алкогольного сп'яніння, пропонується карати штрафом до 510 гривень замість 136 гривень. Якщо ж пішоходи спричинили створення аварійної обстановки, їм загрожує до 680 гривень штрафу, тоді як зараз за це необхідно платити 170 гривень.

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Народні депутати підтримали відповідний законопроєкт у першому читанні. За нього 3 червня проголосували 277 народних обранців.

Штрафи виправдані за умови контролю

В Громадському комітеті транспортної безпеки схвалюють законодавчу ініціативу. Там наголошують, що деякі пішоходи в Україні справді поводяться на дорогах необачно, а іноді й зухвало: коли перебігають багатополосні шосе, ідуть на червоне світло світлофора, ігнорують підземні переходи і переходять вулицю, по якій рухаються автомобілі, у заборонених місцях. "Пішоходи такі ж учасники дорожнього руху, як і автомобілісти. Вони теж мають дотримуватися правил і нести відповідальність за свої дії. Кількість ДТП за участі пішоходів щороку збільшується, але пішоходи несуть мінімальну відповідальність", - пояснює голова Громадського комітету транспортної безпеки Юрій Паперовий.

На його думку, запропоновані розміри штрафів для пішоходів виправдані. Однак Паперовий побоюється, що Національній поліції буде проблематично ідентифікувати порушників і притягати їх до відповідальності. Він відзначає, якщо у містах можна буде відслідкувати пішоходів-порушників через відеокамери, які однак є не всюди, на міжміських дорогах зробити це практично нереально.

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"Якщо штрафи збільшаться, а процедура контролю за порушниками і притягнення їх до відповідальності залишаться як були, ситуація не зміниться. Пішоходи бігатимуть через дорогу, як і бігали", - наголошує голова Громадського комітету транспортної безпеки. За його словами, фактів притягнення до реальної відповідальності пішоходів в Україні майже немає. Він вважає, що високі штрафи для пішоходів діятимуть превентивно, запобігаючи порушенням пішоходів. Однак і це може тривати недовго.

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Порушник мимоволі

Водночас у Громадській спілці захисту пішоходів збільшення розміру штрафів вважають хибним кроком. Там кажуть, що це подіє лише на свідомих пішоходів, які й так дотримуються правил дорожнього руху. Голова цієї спілки Віктор Козоріз наполягає на тому, що в Україні більшість пішоходів вимушено порушують правила через непродуману дорожню інфраструктуру.

"Люди гинуть не тільки з власної необачності, а через те, що десь не нанесена розмітка, немає огородження, неправильно позначена схема руху. Пішоходи часто мимоволі стають невинними жертвами ДТП", - констатує Козоріз. Окрім цього, на його думку, часто пішоходи в Україні потерпають від хамської поведінки водіїв, які паркують автомобілі на тротуарах і людям доводиться обходити їх по проїзній частині та наражати себе та інших учасників руху на небезпеку. Окрім цього пішоходи, відзначає Віктор Козоріз, стають жертвами ДТП, зокрема і смертельних, на пішохідних переходах, коли переходять дорогу на зелене світло світлофора або по "зебрі", оскільки ПДР порушують саме водії.

Денис Сімковський, ініціатор спільноти "Асоціація пішоходів Києва" переконаний, що підвищення штрафів для пішоходів ініціювало "автомобільне лоббі". Він вважає, що треба ще більше збільшувати штрафи за перевищення швидкості для автомобілістів, а не навпаки. "Бо саме водії керують транспортними засобами, які можуть спричинити шкоду життю і здоров'ю людини. Хіба ж пішоходи можуть когось вбити на дорозі?" - зазначає Сімковський. Він визнає, що багато пішоходів поводяться "нерозумно" на дорозі, однак не погоджується, що штрафи для них потрібно підвищувати.

Окрім збільшення розміру штрафі, народні депутати хочуть зобов'язати учасників дорожнього руху-пішоходів користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи.