Смертність на дорогах Німеччини у 2019 році була найнижчою за 60 років

Кількість загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод у Німеччині 2019 року була рекордно низькою. Як повідомило в четвер, 27 лютого, Федеральне статистичне відомство країни, упродовж минулого року у ДТП загинули 3059 людей, що на 216 осіб або 6,6 відсотка менше, ніж у 2018 році. Це також найнижчий показник за понад 60 років від початку збору статистичних даних щодо смертності на дорогах ФРН.

У 2019 році також знизилася кількість постраждалих унаслідок аварій - на три відсотки до 384 тисяч осіб. Утім, загальна кількість ДТП у країні зросла на 1,9 відсотка до 2,7 мільйона пригод. При цьому внаслідок більше 300 тисяч аварій загинули або були поранені люди.

Згідно з більш детальними даними Федерального статистичного відомства, які, проте, охоплюють період часу з січня до листопада 2019 року, більш ніж на 15 відсотків скоротилася кількість загиблих унаслідок аварій водіїв мотоциклів, мопедів та скутерів, проте на 32 відсотки зросла кількість загиблих у ДТП за участі водіїв електровелосипедів.





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