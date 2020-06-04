 В Україні запроваджено покарання за водіння напідпитку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2020

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Новини

В Україні запроваджено покарання за водіння напідпитку

З 1 липня за керування транспортним засобом після вживання алкоголю водіям в Україні загрожує кримінальна відповідальність та великі штрафи. Покарання передбачається й за відмову від медоосвідування на стан сп'яніння.

Відтепер водіння після вживання алкоголю чи наркотиків кваліфікуватиметься в Україні як кримінальне правопорушення

Відтепер водіння після вживання алкоголю чи наркотиків кваліфікуватиметься в Україні як кримінальне правопорушення

В Україні у середу, 1 липня, набули чинності кримінально-правові норми, якими встановлюється кримінальна відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.  

Згідно з законом про внесення змін, зокрема, до Кримінального кодексу України, покарання у вигляді штрафів та позбавлення прав для водіїв загрожує у низці випадків. Кримінально караним відповідно до статті 286-1 КК є кермування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом медикаментів, що знижують увагу та швидкість реакції. Кримінальним правопорушенням є допуск за кермо іншої нетверезої особи, а також відмова водія від медичного освідування на предмет вживання алкоголю чи наркотиків. Покарання передбачено і за вживання алкогольних напоїв чи наркотичних речовин після ДТП чи зупинки автомобіля поліцейськими до проведення медичного освідування.

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Штрафи за нетверезе водіння як покарання

Кримінальним, а не адміністративним правопорушенням водіння напідпитку відтепер є навіть у випадку, якщо водія на ньому спіймають уперше. Тож передбачені за це у КК штрафи (від 17 до 34 тисяч гривень) і позбавлення водійських прав строком до трьох років є видами покарання. Внаслідок повторного вичнення кримінального правопорушення  сума штрафу може бути збільшена до 51 тисячі гривень, а позбавлення прав керувати транспортним засобом не може бути меншим, ніж на два роки.

Внесення змін до кримінального законодавства України щодо нетверезого водіння пов'язане з запровадженням інституту кримінального проступку. Відтепер в Україні кримінально караними є кримінальні правопорушення, які поділяються на кримінальні проступки і злочини. Новий закон з реформування кримінального законодавства, ухвалений у листопаді 2018 року, мав набути чинності ще 1 січня цього року. Однак згодом парламент відклав набуття новими нормами чинності ще на півроку.

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