Робота КПВВ на Донбасі блокується з боку самопроголошених республік

На лінії розмежування на Донбасі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з боку України працюють, однак блокуються російською стороною. Пропуск людей не здійснюється, повідомляє у вівторок, 10 листопада, українська делегація для участі у тристоронній контактній групі (ТКГ) у Facebook. "Російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування", - ідеться у повідомленні.

Водночас у цьому ж повідомленні зазначається, що "переговори тривають, з'явилися позитивні сигнали, які підтримують представники ОБСЄ".

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Державна прикордонна служба України (ДПСУ) також повідомляє, що 10 листопада блокується робота КПВВ на Донеччині. "Проросійські бойовики сьогодні блокують пропуск на усіх дорожніх коридорах у Донецькій області", - повідомляється на сайті відомства.

Домовленість відкрити усі КПВВ на Донбасі

Напередодні Україна повідомила, що з восьмої ранку 10 листопада в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) буде відновлено роботу усіх КПВВ. Йшлось про КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське" на території Донецької області та "Станиця Луганська" і новостворені "Щастя" та "Золоте" на Луганщині.

Планувалося, що пропуск громадян і транспортних засобів проводитиметься щоденно з 8.00 до 18.00. Водночас, на тлі пандемії COVID-19 під час в'їзду забезпечуватиметься температурний скринінг громадян. Обов'язковою умовою також є перебування в захисній масці або респіраторі та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.