Берлін і Париж закликали Москву вплинути на ОРДЛО для відкриття КПВВ

Франція і Німеччина у п'ятницю, 13 листопада, закликали російську владу натиснути на владу самопроголошених "республік" Донбасу з метою відкриття двох контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на лінії розмежування.

"Ми закликаємо Росію використати свій вплив для забезпечення виконання домовленостей (щодо відкриття КППВ - Ред.)", - йдеться в спільній заяві МЗС Франції та Німеччини, повідомляє агентство AFP.

"Конфлікт не може й далі роз'єднувати людей, розбіжності не мають поглиблюватися. Тисячі людей, яким необхідно відвідати лікарів, отримати пенсію або побачитися з батьками, в даний час не можуть перетнути лінію зіткнення", - наголошують у Берліні і Парижі.

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Як повідомлялося, 28 жовтня учасники засідання Тристоронньої контактної групи домовилися про відкриття з 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Донбасі.

Але напередодні означеної дати відкриття КППВ українська делегація в ТКГ звинуватила російську сторону в зриві домовленостей і відмові відкривати роботу КПВВ.

У свою чергу в "ЛНР" заявили, що одночасне відкриття КПВВ на Донбасі не відбудеться через зміну українською стороною "переговорної позиції". Там пояснили, що українська сторона за кілька днів до запланованої дати одночасного відкриття пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя повідомила "ЛНР" про зміну функціонального призначення пункту пропуску "Луганськ-Щастя".

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10 листопада Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що робота КПВВ на Донеччині блокується іншою стороною. "Проросійські бойовики сьогодні блокують пропуск на усіх дорожніх коридорах у Донецькій області", - повідомили у ДПСУ.

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