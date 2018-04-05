 Берлін і Париж закликали Москву вплинути на ОРДЛО для відкриття КПВВ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Берлін і Париж закликали Москву вплинути на ОРДЛО для відкриття КПВВ

Російську сторону закликають вплинути на владу самопроголошених "республік" у Донецькій та Луганській областях, щоб розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі.

Український КПВВ у Золотому на лінії розмежування на Донбасі (фото з архіву)

Український КПВВ у Золотому на лінії розмежування на Донбасі (фото з архіву)

Франція і Німеччина у п'ятницю, 13 листопада, закликали російську владу натиснути на владу самопроголошених "республік" Донбасу з метою відкриття двох контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на лінії розмежування. 

"Ми закликаємо Росію використати свій вплив для забезпечення виконання домовленостей (щодо відкриття КППВ - Ред.)", - йдеться в спільній заяві МЗС Франції та Німеччини, повідомляє агентство AFP.

"Конфлікт не може й далі роз'єднувати людей, розбіжності не мають поглиблюватися. Тисячі людей, яким необхідно відвідати лікарів, отримати пенсію або побачитися з батьками, в даний час не можуть перетнути лінію зіткнення", - наголошують у Берліні і Парижі.

Читайте також: Робота КПВВ на Донбасі блокується з боку самопроголошених республік

Як повідомлялося, 28 жовтня учасники засідання Тристоронньої контактної групи домовилися про відкриття з 10 листопада двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду на Донбасі.

Але напередодні означеної дати відкриття КППВ українська делегація в ТКГ звинуватила російську сторону в зриві домовленостей і відмові відкривати роботу КПВВ.

У свою чергу в "ЛНР" заявили, що одночасне відкриття КПВВ на Донбасі не відбудеться через зміну українською стороною "переговорної позиції". Там пояснили, що українська сторона за кілька днів до запланованої дати одночасного відкриття пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя повідомила "ЛНР" про зміну функціонального призначення пункту пропуску "Луганськ-Щастя".

Читайте також: Всі КПВВ на Донбасі відновлять роботу з 10 листопада

10 листопада Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що робота КПВВ на Донеччині блокується іншою стороною. "Проросійські бойовики сьогодні блокують пропуск на усіх дорожніх коридорах у Донецькій області", - повідомили у ДПСУ.

Дивитись відео 02:48

До школи через лінію фронту (05.04.2018)

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


Аудіо й відео до теми

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