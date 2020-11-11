Хто першим у Німеччині отримає щеплення від коронавірусу?

Вакцина від коронавірусу, яку спільно розробляють німецька фірма BioNTech і американська Pfizer, на 90 відсотків захищатиме від короновірусної хвороби, повідомили в понеділок, 9 листопада, представники двох компаній з посиланням на проміжні результати третьої фази випробуваньїхнього препарату BNT 162b2. Вже наступного тижня BioNTech і Pfizer збираються подати документи на дозвіл для їхньої вакцини на використання й до кінця року виробити 50 мільйонів доз.

Цього ж дня в Берліні відбулася пресконференція, на якій журналістам розповіли, яким групам населення Німеччини робитимуть щеплення від SARS-CoV-2 в першу чергу, з огляду на той факт, що на всіх жителів країни відразу вакцини не вистачить - і тут немає значення, про яку саме вакцину йдеться: BNT 162b2 чи будь-яку іншу з тих, що теж уже на підході.

Вакцини ще немає, а рекомендації вже готують

Пропозиції з цього приводу розробляє робоча група, що складається з експертів Німецької ради з етики, Постійної комісії з вакцинації (STIKO) і Національної академії наук.

Томас Мертенс: Потрібно визначити пріоритети, оскільки від самого початку вакцини на всіх не вистачить

Ситуація цього разу унікальна, заявив на пресконференції голова STIKO Томас Мертенс (Thomas Mertens), адже ще ніколи не було такого, щоб рекомендації щодо того, кому робити щеплення в першу чергу, доводилося розробляти ще до остаточного завершення третьої фази випробувань і офіційного дозволу на використання відповідної вакцини.

Мертенс пояснює це особливістю ситуації, за якої "з великою ймовірністю необхідно визначити пріоритети, оскільки від самого початку не буде можливості забезпечити вакциною всіх охочих". Причому, визначаючи пріоритетні групи населення, за його словами, необхідно спробувати забезпечити максимально можливу медичну користь для всього суспільства.

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Примусових щеплень у Німеччині не буде

Голова ради з етики професор Алена Бюкс (Alena Buyx) упевнена, що вакцини від коронавірусу з'являться вже незабаром, тому вже зараз слід визначити, хто отримає її в першу чергу. І при цьому, заявила вона, не можна керуватися виключно медичними міркуваннями, не менш важливі такі принципи, як справедливість і солідарність, не кажучи вже про дотримання правових, зокрема, конституційних норм.

Алена Бюкс: У першу чергу щеплення треба робити тим, хто "через особисті обставини або професію піддається значно вищому ризику заразитися"

До останніх Бюкс віднесла принцип самовизначення, що означає добровільність вакцинації. "Ми виключаємо будь-які форми примусової вакцинації", - констатувала вона, знаючи, що на цей момент, згідно з опитуваннями, від 50 до 60 відсотків жителів Німеччини згодні на щеплення, тоді як колективний імунітет досягається за умови вакцинації 70 відсотків населення.

Але відразу забезпечити й 50 відсотків охочих фарміндустрія не може. В першу чергу, каже Бюкс, треба робити щеплення тим, хто "через особисті обставини або професію піддається значно вищому ризику заразитися самому й померти або заразити інших".

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Пріоритетні групи вакцинації

Голова ради з етики назвала чотири мети майбутньої вакцинації: запобігання важким випадкам протікання хвороби з летальним результатом, захист осіб з особливо високим ризиком заразитися на роботі, обмеження осередків епідемії, а також підтримку в працездатному стані органів державної влади та суспільного життя.

Мешканці будинків для літніх належать до групи підвищеного ризику

На практиці це означає, що першими в черзі на вакцинацію повинні бути дуже літні люди й пацієнти з хронічними захворюваннями, причому переважно такі, які живуть не одні, а в будинках для людей похилого віку, де ризик поширення інфекції вище.

Друга група - ті, хто за ними доглядає, лікарі та медперсонал. А далі - ті, які вважаються незамінними з державної точки зору: працівники органів охорони здоров'я, поліція і органи безпеки, пожежники, вчителі та вихователі дитячих садів.

До категорії пріоритетних віднесені в Німеччині також ті, хто змушені перебувати в більш тісному контакті з іншими людьми, ніж більшість населення. Конкретно тут ідеться про мешканців притулків для безхатченків, а також про біженців у гуртожитках.

Відповідаючи на запитання, коли зможуть зробити щеплення від коронавірусу особи, що не належать до жодної з перерахованих груп, президент Національної академії наук Ґеральд Гауґ (Gerald Haug) назвав орієнтовно літо 2021 року.