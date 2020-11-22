 ВООЗ побачила ″світло в кінці тунелю″ в боротьбі з пандемією COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

ВООЗ побачила "світло в кінці тунелю" в боротьбі з пандемією COVID-19

Нинішні позитивні результати з розробленими експериментальними вакцинами дають підстави для обнадійливих сподівань, переконані в керівництві ВООЗ.

Symbolbild Lichtblick am Ende des Tunnels

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає за можливе покласти край пандемії COVID-19 після представлення нещодавніх доповідей про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу. Про це Тедрос Гебреєсус заявив у понеділок, 23 листопада, під час пресконференції в Женеві.

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"Унаслідок останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає дедалі яскравішим, - сказав Гебреєсус. - Нині є реальна надія, що вакцини - разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти край пандемії COVID-19".

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Крім того, очільник ВООЗ закликав заможні країни виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам. "Це не акт благодійності, - пояснив Гебреєсус. - А найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки".

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За словами глави ВООЗ, розроблена для цих цілей програма потребує для реалізації лише в цьому році 4,3 мільярда доларів США. Ці кошти передбачається виділити на закупівлю і доставку великої кількості вакцин, тестів і медикаментів. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще 23,8 мільярда доларів, додав Тедрос Гебреєсус.

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Нагадаємо, впродовж останніх тижнів одразу кілька компаній-розробників повідомили про успішні випробування розроблених ними експериментальних вакцин.

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