Коронавірус: в Ізраїлі від COVID вакцинували понад мільйон громадян

Ізраїль демонструє високі темпи вакцинації населення від коронавірусу. У п'ятницю, 1 січня, щеплення зробили мільйонному жителю країни. Ним став один із мешканців арабського селища Умм-ель-Фахм. З нагоди досягення такого числа вакцинованих до цього села прибули прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, передає агенція новин dpa.

Щеплення в Ізраїлі проводять вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer. Вакцинацію розпочали 19 грудня 2020 року.

Таким чином, Ізраїль уже забезпечив вакцинацію більше десяти відсотків свого населення, адже натепер у країні проживає близько 9,3 мільйона осіб. Нетаньяху заявив, що метою уряду під час кампанії вакцинації є зробити щеплення щонайменше 5,5 мільйона ізраїльтян. На думку ізраїльського прем'єра, досягнення цієї позначки дасть змогу спинити епідемію COVID-19 в країні.

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За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, лише в четвер, 31 грудня, в Ізраїлі було вакциновано близько 153,4 тисячі осіб. Більше 40 відсотків ізраїльтян старше 60 років уже отримали першу дозу вакцини від BioNTech/Pfizer, наголошують у відомстві. Утім, аби досягти високого рівня захисту від вірусу кожному вакцинованому ще належить зробити друге щеплення.

Перше місце в світі

За даними аналітично-статистичного сайту Our World in Data, створеного науковцями з британського Оксфорда, Ізраїль лідирує в світі за темпами вакцинації. Станом на п'ятницю в Ізраїлі фіксували показник у 11,55 дози на 100 жителів, що є найвищим показником у світі. За абсолютною кількістю вакцинованих людей лідерство поки що за Китаєм, США та Великобританією, зазначається на сайті. Притому що у Великобританії так само, як і в Ізраїлі, вакцинували мільйон людей, тоді як населення країни перевищує ізраїльське у понад сім разів.

Попри третій частковий локдаун в Ізраїлі й надалі стрімко зростає число нових випадків зараження коронавірусом. За останніх 24 години там зафіксували 5804 нових інфікованих, що дещо менше, ніж днем раніше, коли було досягнуто денного рекорду числа заражень за останні кілька місяців - 5831 випадок. Тож міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає до подальшого посилення протиепідемічних обмежень.