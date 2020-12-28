 Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.12.2020

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Світ

Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим

До ресторану чи на літак лише зі щепленням проти коронавірусу? У Німеччині та в інших країнах дискутують про те, чи варто вакцинованним від COVID-19 надавати якісь привілеї.

Вакцина від коронавірусу

Практично одразу з розпочатою 27 грудня в Європейському Союзі кампанією масової вакцинації проти коронавірусу спалахнула суперечка про моральні та соціальні наслідки імунізації. До дискусії приєдналися провідні політики, лікарі й експерти.

Приміром, нинішній президент Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері (Frank Ulrich Montgomery) і вірусолог Томас Мертенс (Thomas Mertens), котрий очолює Постійну комісію з вакцинації Німеччини (STIKO), запропонували, щоб особи, яким зробили щеплення від COVID-19, мали змогу якось скористатися своїм "паспортом імунізації". Приміром, у вигляді вільного доступу до авіаперельотів, ресторанів, концертів і кінотеатрів.

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Як зазначив Монтгомері у четвер в розмові з радіокомпанією Deutschlandfunk, хоч ще зарано обговорювати таку ідею, перш ніж вакцина стане доступною для всіх, але він не виключає такого підходу в принципі. Зрештою, зазначив експерт, багато країн вже давно відмовляють у в'їзді мандрівникам і туристам, якщо ті не вакциновані від жовтої гарячки.

Власне, чимало німців вже зараз має "паспорт імунізації", до якого вносяться всі щеплення, які їм робили. Крім того, відносно нещодавно в Німеччині було ухвалено закон, що вимагає, щоб всі діти, перш ніж піти в дитячий садок або школу, пройшли вакцинацію від кору. Оскільки шкільна освіта в Німеччині є обов'язковою, це означає, що в країні вже існує де-факто обов'язкове щеплення від кору, принаймні для дітей.

Паспорт імунізації у Німеччині

Багато німців уже мають паспорт імунізації, де вказані всі зроблені ними щеплення

Приватна справа бізнесу?

Вірусолог Мертенс у коментарі виданню Die Welt каже, що цілком може уявити собі світ, в якому бізнес, перш ніж обслуговувати клієнтів, може вимагати від них надати докази імунітету від COVID-19.

"Це приватні домовленості власника ресторану, авіакомпанії або організатора концерту (з клієнтами. - Ред.), - сказав він. - Я думаю, що щось подібне можливо. Утім, сам я не юрист, але зрештою рішення буде саме за юристами".

Натомість німецький уряд неодноразово виключав можливість запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19. Не виключено, що саме з огляду на нерідко галасливих скептиків та противників вакцинації німецькі урядовці поквапилися публічно заявити, що не підтримують ідею привілеїв для вакцинованих.

"З політичної точки зору я дотримуюся дуже чіткої позиції щодо цього питання", - заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у нещодавньому інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. "Не менш важливим за вакцинацію для всіх нас є питання недопущення привілеїв для вакцинованих! Різниця в привілеях між вакцинованими та невакцинованими - це те саме, що й обов'язкова вакцинація", - пояснив очільник МВС ФРН.

Водночас Зеегофер, по суті, визнав, що можливості уряду якось завадити приватним компаніям проводити свою власну політику досить обмеженні. "Все, що я можу зробити, - це застерегти, - сказав він. - Особливі привілеї для вакцинованих - це спричинить розкол у суспільстві".

Міжнародна дискусія

Інші країни так само опинилися перед дилемою на тлі аналогічної дискусії. Влада Великобританії, де ще з середини грудня розпочалася вакцинація від коронавірусу громадян похилого віку та медпрацівників, виключила ідею запровадження паспортів імунізації.

Однак ситуація ще й дотепер залишається невизначеною. Міністр з питань вакцинації країни Надім Захаві припустив, що ресторани й спортивні комплекси можуть заборонити вхід тим, хто відмовився від вакцинації. Для цього, засловами міністра, може бути використана технологія геотрекінгу.

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"Ми придивляємося до цієї технології, - сказав Захаві в інтерв'ю медіакомпанії BBC наприкінці листопада. - І, звісно, до можливостей і способів інформування людей про те, що вони пройшли вакцинацію. Але я думаю також, та й Ви, мабуть, самі це бачите, що ресторани, бари, кінотеатри та інші заклади, а також спортивні комплекси, ймовірно, також будуть використовувати цю систему".

Однак, попри заперечення з боку влади кілька британських видань з посиланням на джерела повідомили про плани влади або запровадити паспорт імунізації, або ставити спеціальні позначки у звичайних паспортах громадян, що дозволить їм подорожувати в певні країни.

Китайське рішення

Натомість у КНР ніхто не дискутує. Тут пішли іншим шляхом. З лютого в більш ніж 200 китайських містах діє система за принципом світлофору, яка регулює, що і кому дозволено.

Як повідомили кілька китайських ЗМІ, за вказівкою влади у месенджер WeChat і платіжну платформу AliPay, кількість користувачів яких оцінюють у близько мільярда, інтегрували спеціальне програмне забезпечення. Користувачів просять заповнити коротку анкету, в якій вказати температуру тіла та відповісти на кілька інших запитань щодо стану здоров'я. Після цього додаток визначає, наскільки ймовірно, що ця людина буде поширювати коронавірус, і присвоює їй відповідний колір. Від кольору залежить, що дозволено цій людині, а що ні. Приміром, червоний або жовтий колір означає, що особа мала контакт з коронавірусом, тож їй заборонено подорожувати. На саміті G20 в листопаді президент Китаю Сі Цзіньпін запропонував запровадити таку систему по всьому світу.

Вакцина від коронавірусу в Китаї

У Китаї розробили свою вакцину від коронавірусу

Власне, що стосується міжнародних поїздок, то цілком можливо, що тут стануть застосовувати якийсь подібний принцип або систему, де буде прив'язка до вакцинації. 16 грудня Міжнародна асоціація повітряного транспорту представила свій мобільний додаток Travel Pass, що, як обіцяють розробники, "допоможе мандрівникам легко і безпечно керувати своїми подорожами відповідно до будь-яких державних вимог щодо тестування на COVID-19 або інформації щодо щеплень".

Тим часом курс деяких компаній щодо надання певних привілеїв для вакцинованих осіб або тих, хто вже має імунітет від COVID, може цілком вийти з-під контролю урядів, про що вже застерігали німецькі політики. Приміром, у США кілька компаній приступили до розробки онлайн-систем, де користувачі можуть завантажувати інформацію про вакцинацію, незалежно від того, чи існують для цього якісь офіційні правила, чи ні.

А в Швейцарії мобільний додаток, який працюватиме за таким самим принципом принципом, розрозбляють у рамках проєкту Common Trust Network, створеного швейцарською неприбутковою організацією Commons Project Foundation спільно зі Світовим економічним форумом. До роботи над додатком залучені декілька авіакомпаній.

Хибне відчуття безпеки?

Тим часом американський технологічний гігант IBM вже розробив спеціальну програму - цифровий паспорт здоров'я (Digital Health Pass). Програму на сайті IBM рекламують як таку, що "дозволить організаціям перевіряти дані щодо стану здоров'я співробітників, клієнтів і відвідувачів, що заходять до їхніх приміщень, на підставі критеріїв, визначених організацією". Але потенційно її можна буде використовувати, зокрема, й для того, аби відсіяти людей без щеплення проти коронавірусу та заборонити їм вхід. 

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Крім потенційної дискримінації невакцинованих, ще однією проблемою застосування подібних технологій може стати поява в людей хибного відчуття безпеки, попереджає німецький політик і експерт-епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Він виступає проти надання привілеїв вакцинованим від коронавірусу - як з наукових, так і з моральних міркувань. "Не можна виключати, що вакциновані можуть заразити інших", - заявив він цього тижні в інтерв'ю медіагрупі Funke.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Докладно

Вакцина від коронавірусу

COVID: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим

У Німеччині та в інших країнах дискутують про те, чи варто вакцинованним від COVID-19 надавати якісь привілеї.  

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