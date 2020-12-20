 Ізраїль заборонив в′їзд іноземцям через мутацію коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям через мутацію коронавірусу

Для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу ізраїльська влада заборонила в'їжджати у країну іноземцям. Всі, хто повертається з інших країн, мають самоізолюватися вдома або у спеціальних готелях.

В Ізраїль пускатимуть лише громадян країни та деяких іноземців з дозволами

В Ізраїль пускатимуть лише громадян країни та деяких іноземців з дозволами

Ізраїльська влада у понеділок, 21 грудня, заборонила в'їзд у країну іноземцям, намагаючись запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. В'їхати у країну зможуть лише громадяни Ізраїлю та іноземці, які мають спеціальні дозволи, наприклад дипломати. Вони повинні будуть самоізолюватись вдома.

Однак ті, хто прибуватимуть з Великобританії, Південно-Африканської Республіки чи Данії, мають зупинитися в спеціально відведених карантинних готелях на 10-14 днів. Нові обмеження почнуть діяти з 23 грудня та триватимуть протягом щонайменше 10 днів із можливістю продовження.

Тим часом на вулиці Тель-Авіва у понеділок вийшли сотні асистентів лікарів, які протестують проти поганих умов праці та тривалого робочого часу. Вони мають працювати за змінами до 26 годин - спеціальне положення, що дозволяє таку практику, було продовжено ще на три місяці.

Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків більш заразний", ніж відомі до цього варіанти. У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії. Через виявлення нового штаму авіасполучення з Великобританією тимчасово призупинили багато країн у Європі і світі.

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