Коронавірус: Ізраїль починає вакцинацію осіб віком від 35 років і старше

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Хезі Леві у четвер, 28 січня, повідомив, що кампанія з масової вакцинації населення в країні переходить на новий етап. За його словами, в рамках нового етапу з 29 січня вакцинація від коронавірусу проводитиметься також для ізраїльтян віком від 35 років і старше, передає агенція AP.
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Як відомо, раніше Ізраїль став однією з перших країн у світі, які почали вакцинацію від COVID-19 підлітків.
Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.
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Як повідомляв на своїй сторінці у Twitter 24 січня міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, загалом, з початку кампанії вакцинації 19 грудня, першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 мільйона людей. З них один мільйон вже отримав і другу дозу.
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На тлі певних невдач і труднощів, які виникли під час проведення кампанії з масової вакцинації у країнах ЄС і США, високі темпи з вакцинації населення роблять Ізраїль одним з лідерів у світі за співвідношенням кількості вакцинованих до загальної кількості населення. В Ізраїлі мешкають 8,9 мільйона людей.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині
Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Щеплення рекомендоване людям від 16 років
Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Мобільні станція вакцинації
У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Логістичний виклик
Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
У масці та з дотриманням дистанції
Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу
Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.
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Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу
Важливо не забувати і про інші щеплення
Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.
Автор: Інна Завгородня