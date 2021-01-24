Коронавірус: Ізраїль починає вакцинацію осіб віком від 35 років і старше

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Хезі Леві у четвер, 28 січня, повідомив, що кампанія з масової вакцинації населення в країні переходить на новий етап. За його словами, в рамках нового етапу з 29 січня вакцинація від коронавірусу проводитиметься також для ізраїльтян віком від 35 років і старше, передає агенція AP.

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Як відомо, раніше Ізраїль став однією з перших країн у світі, які почали вакцинацію від COVID-19 підлітків.

Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.

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Як повідомляв на своїй сторінці у Twitter 24 січня міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, загалом, з початку кампанії вакцинації 19 грудня, першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 мільйона людей. З них один мільйон вже отримав і другу дозу.

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На тлі певних невдач і труднощів, які виникли під час проведення кампанії з масової вакцинації у країнах ЄС і США, високі темпи з вакцинації населення роблять Ізраїль одним з лідерів у світі за співвідношенням кількості вакцинованих до загальної кількості населення. В Ізраїлі мешкають 8,9 мільйона людей.

Дивитись відео 04:47 Поділитись Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nyck Вакцинація від коронавірусу: як Ізраїль став світовим лідером (15.01.2021)