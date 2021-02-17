 ″Не хочу AstraZeneca″. Чому німці перебирають вакцинами | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.02.2021

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Європа

"Не хочу AstraZeneca". Чому німці перебирають вакцинами

В оксфордської вакцини проблеми в Німеччині - медичні працівники не хочуть робити нею щеплення. Подібні проблеми можуть чекати у ФРН і на інші препарати.

Вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca

Вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca

З 200 записаних на щеплення від коронавірусу співробітників однієї з медичних установ федеральної землі Саар більше половини не прийшли на вакцинацію, навіть не попередивши. Повідомлення інформаційного агентства dpa про цю, здавалося б, дрібну подію опублікували багато німецьких ЗМІ. Цю пригоду сприйняли в Німеччині як симптом нового суспільного явища. Не лише саарські медики вирішили фактично бойкотувати оксфордську вакцину - препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca не хочуть робити щеплення багато людей у ФРН.

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Німецькі медики відмовляються від оксфордской вакцини

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, спираючись на офіційні дані, підрахувала, що у Німеччині станом на 14 лютого використали 85 відсотків тих доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer, які ФРН вже отримала в рамках колективних закупівель Євросоюзу. А ось щодо вакцини Moderna цей показник склав 63 відсотки, а щодо оксфордскої від AstraZeneca - лише 19 відсотків.

Виникла абсурдна ситуація. З одного боку, масова вакцинація в країні все ще пробуксовує через гострий дефіцит вакцин, оскільки у виробників поки що просто не вистачає потужностей для задоволення попиту. Зараз щеплення роблять пацієнтам віком від 80 років, а іншим бажаючим доведеться чекати ще кілька місяців. З іншого боку, відразу після реєстрації оксфордської вакцини в ЄС 29 січня почалися її поставки, але медичні працівники, яких вирішили нею вакцинувати першою чергою, почали від неї відмовлятися.

Тому видання Die Zeit вирішило опублікувати 16 лютого статтю з досить показовим заголовком "AstraZeneca - не вакцина другого сорту", яка одразу ж отримала величезну кількість переглядів. Захистити розробку оксфордських вчених вирішив і найвідоміший у Німеччині вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten), голова інституту вірусології берлінської клініки "Шаріте". Назва записаного в той же день чергового випуску його популярного подкасту на сайті північнонімецької телерадіокомпанії NDR - "Вакцина Astra набагато краще, ніж її імідж".

Цій мешканці Берліна 101 рік. У Німеччині люди, старші 80 років, зараз отримують щеплення вакциною компаній BioNTech та Pfizer

Цій мешканці Берліна 101 рік. У Німеччині люди, старші 80 років, зараз отримують щеплення вакциною компаній BioNTech та Pfizer

Рейтинг вакцин у ФРН: BioNTech та Pfizer, Moderna, AstraZeneca

Тим самим фактично визнається, що в Німеччині вже сформувалося певне ставлення до зареєстрованих в ЄС вакцин від коронавірусу. Про це переконливо свідчать і два опублікованих на початку лютого соціологічних дослідження.

Одне з них провів Гамбурзький університет (UHH), який запитав тих респондентів, які твердо вирішили зробити щеплення або ще коливаються, вакцину якого виробника або якого типу вони воліли б отримати. Так, 48,2 відсотка відповіли, що у них преференцій немає, 33,3 відсотка назвали мРНК-вакцину компаній BioNTech і Pfizer, 5,8 відсотка - мРНК-вакцину Moderna і лише два відсотки - векторну вакцину Оксфордського університету і концерну AstraZeneca.

Опитування, проведене соціологічним інститутом Forsa на замовлення телерадіокомпанії RTL, показало, що у 67 відсотків жителів Німеччини немає преференцій, 22 відсотки хотіли б зробити щеплення вакциною BioNTech та Pfizer, чотири відсотки назвали AstraZeneca, один відсоток - Moderna. На запитання, як вони відреагують, якщо їм запропонують не ту вакцину, яку вони хотіли б, 64 відсотки відповіли, що погодяться, проте практично кожен четвертий, 24 відсотки, допустив відмову від щеплення.

Таким чином обидва опитування недвозначно показали, що, якщо жителі Німеччини і вважають якусь вакцину кращою, то це з великим відривом є розробка німецької компанії BioNTech, а ось відсоток бажаючих зробити щеплення оксфордским препаратом є вельми невисоким.

Штаб-квартира компанії BioNTech у Майнці - саме тут розробили вакцину, що виробляється тепер спільно з концерном Pfizer

Штаб-квартира компанії BioNTech у Майнці - саме тут розробили вакцину, що виробляється тепер спільно з концерном Pfizer

Чому в Німеччині так популярна вакцина Pfizer?

Ту явну перевагу, яку у ФРН віддають вакцині BioNTech та Pfizer, можна пояснити низкою причин. Її створили в Німеччині, жителі якої звикли довіряти якості німецької продукції. Партнером фірми BioNTech з Майнца стала широко відома американська корпорація Pfizer (саме тому цю вакцину часто називають "пфайзерівською"), а це - один з лідерів світової фармацевтичної промисловості.

Ця вакцина розроблена на основі інноваційних РНК-технологій, що вважаються принципово новим словом у медицині. Цей препарат сильно розкручений у ЗМІ, люди знають за різними інтерв'ю її творців: професора університету Майнца Угура Шахіна і його дружину Езлем Тюречі, тому в очах німців за цей препарат відповідають своїм ім'ям конкретні люди. Велику роль, безсумнівно, грає висока ефективність цієї вакцини у 95 відсотків. Щоправда, популярності Moderna аналогічний показник не допомагає.

Скептис до вакцини AstraZeneca - у чому причини?

Своєю чергою сумніви у вакцині AstraZeneca теж можуть бути викликані різними причинами. Так, в Німеччині і в низці інших країн ЄС, а також, наприклад, в Південній Кореї, зараз нею дозволено робити щеплення тільки дорослим, молодшим за 65 років (в Іспанії і поки що в Італії - молодшим за 55 років). Власне, саме тому у ФРН її вирішили використовувати для вакцинації медичного персоналу.

Таке вікове обмеження викликано тим, що поки що не вистачає даних клінічних досліджень для застосування у людей поважного віку. Через недостатню кількість даних Швейцарія 3 лютого відклала реєстрацію оксфордської вакцини. До того ж, було повідомлення з Південної Африки, що цей препарат може погано захищати від місцевої мутації коронавірусу, яка вже дісталася Європи.

А хтось, можливо, згадує, як компанії AstraZeneca наприкінці листопада довелося визнати, що під час тестування була допущена помилка і частина добровольців отримала не цілу, а тільки половину дози, а тому виникла необхідність в додаткових дослідженнях. Це, однак, не завадило уряду британського прем'єра Бориса Джонсона, до якого багато німців ставляться вельми скептично, 30 грудня 2020 року зареєструвати цю вакцину, оскільки їй відведена центральна роль у масовій вакцинації населення Великобританії.

25 січня британський прем'єр Борис Джонсон особисто привіз дози вакцини AstraZeneca у центр вакцинації

25 січня британський прем'єр Борис Джонсон особисто привіз дози вакцини AstraZeneca у центр вакцинації

Бурхливі дискусії про ефективність вакцин

І все ж ключовою причиною скепсису є питання про дієвість оксфордської вакцини. Так вважають і автори статті у Die Zeit, які на самому початку тексту задаються риторичним питанням: "Ну хто захоче вакцину з ефективністю в 60 відсотків, якщо можна зробити щеплення тими, у яких вона 95 відсотків?" Але потім вони за допомогою експертів пояснюють, що цей показник зовсім не означає, що з 10 щеплених четверо залишаються незахищеними. Захист від тяжкого перебігу захворювання в будь-якому випадку забезпечений, підкреслюють вони, зазначений відсоток демонструє, наскільки знижується ризик отримати його симптоми.

"Усі вакцини, що ми маємо, - надзвичайно вдалі в порівнянні з тим, що можна було б очікувати", - заявив своєю чергою Крістіан Дростен. Він не бачить причин, що перешкоджають широкому застосуванню вакцини AstraZeneca.

А ось німецький лікар, голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтґомері (Frank Ulrich Montgomery) закликав не заплющувати очі на низьку ефективність британсько-шведської вакцини і не вакцинувати нею медичний персонал. У відповідь голова об'єднання лікарів Virchowbund Дірк Гайнріх (Dirk Heinrich) звинуватив його в популізмі і навіть в нехтуванні до життів людей похилого віку. За його словами, кожна людина молодше 65 років, яка відмовляється зараз від вакцини AstraZeneca, забирає тим самим вакцини BioNTech або Moderna у людей старше 80 років, піддаючи їх смертельному ризику.

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Німеччину здивували сильні побічні дії вакцини AstraZeneca

Ця дискусія показує, що навіть в умовах гострого дефіциту німецьке суспільство вельми критично і, можливо, навіть прискіпливо ставиться до запропонованих йому вакцин від коронавірусу. І така розбірливість із зростанням числа щеплених і посиленням конкуренції між виробниками буде тільки наростати. Адже вже наприкінці березня поставки в Євросоюз може почати американська компанія Johnson&Johnson, потім в ЄС очікується реєстрація вакцин американської фірми Novavax і німецької CureVac. З усіма цими виробниками вже укладено попередні угоди.

Втім, судячи з галасливої історії з AstraZeneca, німці дивляться не лише на оголошену ефективність вакцини, яка у Johnson&Johnson становить 66 відсотків. У Німеччині велику увагу приділяють також побічним діям. ЗМІ облетіла новина, що в Брауншвейгу з 88 медиків, щеплених оксфордською вакциною, 37 відчули себе настільки погано, що не змогли вийти на роботу, і лікарні довелося тимчасово призупинити вакцинацію персоналу. Щось подібне, за даними NDR, сталося нещодавно в клініках Дельменхорста, Ольденбурга, Емдена - всюди частина співробітників скаржилася після щеплення на високу температуру, озноб, нудоту.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca

"Не хочу AstraZeneca". Чому німці перебирають вакцинами

В оксфордської вакцини проблеми в Німеччині - медичні працівники не хочуть робити нею щеплення.  

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