ПАР хоче повернути мільйон доз вакцини від коронавірусу - ЗМІ

ПАР хоче повернути індійському виробнику вакцин Serum Institute of India мільйон доз вакцини від коронавірусу. Про це у вівторок, 16 лютого, повідомляє індійська газета Economic Times. Serum Institute of India є найбільшим у світі виробником вакцин, який виготовляє також розроблену компанією AstraZeneca вакцину від коронавірусу.

Як повідомлялось, минулого тижня уряд ПАР призупинив початок програми щеплення вакциною AstraZeneca через побоювання, що вона дає мінімальний захист проти нового варіанту, вперше виявленого у цій країні. ПАР є найбільш постраждалою від коронавірусу країною на африканському континенті і мала найближчим часом розпочати кампанію вакцинації. Для цього ПАР отримала 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої закінчиться у квітні.

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Однак дослідження показали, що вакцина AstraZeneca забезпечує лише мінімальний захист від легкого та середнього ступеня тяжкості протікання хвороби COVID-19, спричиненої варіантом, вперше виявленим у Південній Африці. Представник AstraZeneca заявив, що дослідники вже працюють над оновленням вакцини для боротьби з південноафриканським варіантом, який швидко поширюється по всьому світу.

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Між тим 15 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу, розроблену спільно Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca. Дозвіл ВООЗ для екстреного застосування є передумовою для початку закуповування та розподілу вакцини структурами ООН. Перед схваленням екстреного дозволу ВООЗ перевіряє не лише ефективність препарату, а й вимоги якості на фабриках, де вакцину виготовляють.