ВООЗ рекомендує вакцину AstraZeneca і для людей, старших за 65 років

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), базуючись на наявних даних, рекомендує використання вакцини від коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca і для людей, старших за 65 років. Про це на пресконференції у Женеві в середу, 10 лютого, заявив голова Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (СКГЕ) Алехандро Кравіото, повідомляє агентство новин Reuters. Таким чином, вакцину рекомендують застосовувати для всіх осіб, старших за 18 років.

До СКГЕ входять 26 науковців, які вивчають дані досліджень та розробляють відповідні рекомендації.

Як заявили у ВООЗ, вакцина від коронавірусу виробництва AstraZeneca безпечна, ефективна і повинна широко використовуватися, в тому числі в країнах, де поширюються нові варіанти коронавірусу.

За рекомендаціями СКГЕ, вакцину слід вводити двома дозами з інтервалом у 8-12 тижнів між ними.

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За словами заступниці гендиректора ВООЗ Сумії Свамінатан, вакцина AstraZeneca перебуває на завершальній стадії розгляду для включення в список екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я і може отримати схвалення до середини лютого.

На запитання, чому ВООЗ рекомендує використання вакцини ще до отримання великого масиву даних клінічних досліджень зі США, Кравіото зазначив, що ці дані очікують не раніше березня, у той час як щодня від коронавірусу вмирають тисячі людей в багатьох країнах світу.

Коментуючи факт виникнення запитань стосовно ефективності цієї вакцини, зокрема у Південно-Африканській Республіці, у ВООЗ заявили, що відмовлятися від використання цієї вакцини немає жодних підстав. За словами Кравіото, навіть якщо спостерігається зниження ефективності вакцини при середньому перебігу хвороби, немає жодних даних, що вона не захищає від важких випадків захворювання.

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Нагадаємо, кілька днів тому уряд Південно-Африканської Республіки призупинив початок програми щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca через побоювання, що вона має мінімальний захист проти нового варіанту, вперше виявленого у цій країні.

Країна мала розпочати свою кампанію вакцинації вже найближчими днями, але уряд вирішив її відтермінувати через результати випробування у ПАР, проведеного південноафриканським університетом Вітватерсранда і Оксфордським університетом.

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Згідно з ним, вакцина виробництва компанії AstraZeneca забезпечує лише "мінімальний" захист від легкого та середнього перебігу хвороби COVID-19, спричиненої варіантом коронавірусу, вперше виявленим у Південній Африці.

У Німеччині та низці інших європейських країн вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, схвалена тільки для людей віком до 65 років. Відповідні регулюючі органи вказують на відсутність надійних даних про ефективність вакцини у літніх людей.

Схвалення вакцини з боку ВООЗ відкриває шлях для її закупівлі міжнародними організаціями.