 Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти варіанту коронавірусу з ПАР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти варіанту коронавірусу з ПАР

Компанія AstraZeneca хоче адаптувати свою вакцину, щоб вона також була ефективною проти мутації коронавірусу, яку вперше виявили у Південній Африці.

Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти варіанту коронавірусу з ПАР

Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти варіанту коронавірусу з ПАР

Фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила, що вакцина їхнього виробництва забезпечує лише обмежений захист від мутації коронавірусу, яку вперше виявили у Південній Африці. Про це свідчать перші результати спільного дослідження університету у ПАР та Оксфордського університету, уточнили у AstraZeneca в суботу, 6 лютого.

Цю інформацію компанія оприлюднила у відповідь на публікацію видання Financial Times щодо можливого меншого захисту вакцини від цієї мутації.

За даними видання, у дослідженні взяли участь 2026 людей, половина з них отримали плацебо. При цьому жоден з учасників не мав важкого перебігу хвороби і не помер. Усі ці люди - переважно молоді і здорові особи. При цьому вчені ще не надали висновків щодо цього дослідження.

Читайте також: Німеччина: щеплення від коронавірусу допоможе уникнути карантину?

На додаток до мутації, виявленої у Південній Африці, існують ще дві інші - вперше зафіксовані у Великобританії та Бразилії. Вони вважаються заразнішими за попередній варіант коронавірусу і вже поширилися в багатьох країнах.

У AstraZeneca додали, що їхню вакцину мають адаптувати, щоб вона була ефективною проти південноафриканського варіанту коронавірусу. Раніше Оксфордський університет, який брав участь у розробці цієї вакцини, підтвердив її ефективність проти британського варіанту коронавірусу.

Читайте також: У ЄС дозволили використання вакцини компанії AstraZeneca 

Дивитись відео 01:56

Мутації коронавірусу: як їх виявити (01.02.2021)

Також за темою

Krematorium Döbeln Sachsen

Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків 05.02.2021

У 2021 році в Німеччині померли стільки ж людей, у яких виявили коронавірус, скільки протягом 2020 року. Водночас за останні шість тижнів кількість нових заражень на дві третини скоротилась.

Coronavirus - Astrazeneca Impfstoff

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження 04.02.2021

Вакцина від коронавірусу, що її створила компанія AstraZeneca, має, як свідчить нове дослідження, 76-відсоткову ефективність уже після першого щеплення. Вона також суттєво зменшує ризик передачі вірусу.

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення 30.01.2021

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.

Реклама

Докладно

Жозеп Боррель і Сергій Лавров

Візит Борреля до Москви - дипломатична поразка ЄС

Крістіан Тріппе - про те, де проляже найнижча межа в двосторонніх відносинах між ЄС і РФ.  

Будівництво газопроводу Північний потік-2

У водах Данії відновили спорудження "Північного потоку-2"

Про відновлення спорудження "Північного потоку-2" повідомила компанія-оператор будівництва газогону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  