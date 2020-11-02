Німеччина: щеплення від коронавірусу допоможе уникнути карантину?

За темпами вакцинації від коронавірусу Німеччина значно відстає не тільки від Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Великобританії та США, але й від багатьох її партнерів по Європейському Союзу - Данії, Румунії, Фінляндії та Іспанії. Причина - дефіцит вакцини, під час замовленні якої німецький уряд поклався головним чином на Єврокомісію, що, як багато хто вважає, в цьому питанні зашкодило національним інтересам.

У Німеччині багато хто хотів би якомога швидше зробити щеплення, аби забути про карантинні обмеження та необхідність мало не всюди за межами власного помешкання носити маску. Але німецькі центри вакцинації часто простоюють через відсутність препаратів. Однак чи зможуть розраховувати на привілеї ті німці, яким щеплення вже зроблене або буде зроблене найближчим часом?

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Вакцина захищає від COVID-19, а не від коронавірусу

Свої рекомендації з цього питання представила 4 лютого на пресконференції в Берліні німецька Рада з етики (Deutscher Ethikrat), що консультує уряд Німеччини.

Квитки на концерт тільки за наявності сертифікату про вакцинацію?

Так склалося, що якраз напередодні цієї пресконференції німецькі ЗМІ облетіло сенсаційне повідомлення: CTS Eventim - найбільша у Німеччині фірма з продажу квитків на концерти та фестивалі - вважає, що на подібні масові заходи слід пускати тільки вакциновану публіку. "Ми вже налаштували наші системи так, що вони здатні зчитувати дані з паспортів вакцинації", - заявив голова правління фірми Клаус-Петер Шуленберґ (Klaus-Peter Schulenberg).

"Багато людей з нетерпінням чекають на той день, коли їм зможуть зробити щеплення, - визнала голова Ради з етики, професорка Алена Бюкс (Alena Buyx), - і багато хто вже зараз розмірковує, що це їм дасть". Але перш ніж зробити рекомендації з цього питання, вона звернула увагу на істотну різницю між державними обмеженнями особистих свобод, спрямованими на стримування пандемії COVID-19, і "диференціацією приватними фірмами людей за статусом вакцинації", тобто тим, що має намір робити CTS Eventim.

Другий важливий момент, на який звернула увагу Бюкс, - необхідність збору більш надійних даних не тільки про те, наскільки ефективно вакцина запобігає важкому або навіть смертельному перебігові хвороби, але й чи здатна вона стримувати саме поширення вірусу SARS-CoV-2, тобто його передачу від людини до людини.

Алена Брюкс

Що стосується першого аспекту, то дієвість уже застосовуваних препаратів доведена, а от другий - ще під питанням. "І вже хоча б тому, - заявила Алена Бюкс, - зараз про індивідуальне скасування державних обмежень свобод для осіб зі щепленнями не може бути й мови".

Крім того, додала її колега професорка Зіґрід Ґрауман (Sigrid Graumann), "доти, доки не в усіх є шанс зробити щеплення, багато хто сприйняв би особливі права для вакцинованих як кричущу несправедливість" і перестав би дотримуватися правил карантину.

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Обмеження діятимуть і надалі - попри вакцинацію

Рада з етики рекомендує разом з розширенням кампанії з вакцинації крок за кроком скасовувати карантинні обмеження для всіх громадян країни, а не тільки для тих, кому вже зроблене щеплення. При цьому, говорить Бюкс, слід орієнтуватися не лише на показники щоденного зростання кількості інфікованих, а й на рівень госпіталізації хворих, частку пацієнтів з важким перебігом хвороби й смертей.

Зіґрид Ґрауман, Алена Бюкс і Фолькер Ліпп на пресконференції 4 лютого

Тобто сама по собі кількість щоденних позитивних тестів на коронавірус, пояснила Зіґрід Ґрауман, не може бути виправданням обмежень, якщо інфекція переноситься легко, а лікарні не переповнені. При цьому носіння масок і дотримання соціальної дистанції, на думку Ради з етики, можуть діяти ще досить довго, оскільки такі заходи не особливо обтяжливі.

Виняток пропонується зробити для хоспісів, будинків для людей похилого віку та неповносправних осіб, у яких зараз діють суворі загальні правила ізоляції. Для мешканців таких закладів карантинні заходи особливо болючі, тому Рада з етики вважає можливим паралельно з прогресом вакцинації розпочати скасування обмежень у цій сфері раніше, ніж в інших.

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Послуги - для всіх, а не тільки для щеплених

Але як бути з доступом до товарів і послуг, які надають приватні особи й фірми, наприклад, CTS Eventim, ресторатори, власники нічних клубів або авіакомпанії, деякі з яких вже оголосили, що на міжнародних рейсах мають намір у майбутньому пускати на борт літаків тільки пасажирів із щепленням?

Ресторани не можуть відчинятися тільки для вакцинованих

"На відміну від держави, приватні фірми вільні укладати договори з тим, з ким вважають за потрібне, - зазначив з цього приводу заступник голови Ради з етики професор Фолькер Ліпп (Volker Lipp), - і, у принципі, мають право пропонувати свої товари або послуги тільки вакцинованим клієнтам". Але є й певні межі, додає він. По-перше, перераховує Ліпп, усі зобов'язані дотримуватися державних карантинних приписів, тому ані відкривати ресторани, ані проводити концерти тільки для вакцинованої публіки не можна.

По-друге, є сфери, у яких і приватні фірми можна зобов'язати надавати послуги всім клієнтам без винятку. Як приклад Фолькер Ліпп навів крамницю в сільській місцевості, якщо вона - єдина на всю округу, а в місцевих жителів немає альтернативи закуповуватися деінде. В цілому, однак, німецька Рада з етики допускає, що в майбутньому, коли запропоновані владою обмеження скасують, деякими комерційними пропозиціями зможуть користуватися тільки вакциновані клієнти.

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Авіаквиток - тільки з сертифікатом про вакцинацію?

Це стосується й авіакомпаній. Щоправда, плани перевозити міжнародними рейсами тільки пасажирів із щепленнями, зауважив Ліпп, продиктовані державними приписами країн, у які їхні літаки літають. Якщо країна Х готова буде пускати до себе тільки вакцинованих туристів, то авіакомпанії нічого іншого не залишиться, як лише таким пасажирам дозволяти підійматися на борт літака.

У Німеччині, до речі, Рада з етики рекомендує ще певний час зберегти обов'язок робити тест на коронавірус і для вакцинованих пасажирів, якщо вони прибули з країни підвищеного ризику. Причина все та ж: не зрозуміло, чи перестає людина зі щепленням бути заразною.