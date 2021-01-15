 Як Ізраїль став чемпіоном зі щеплень від коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.01.2021

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Політика й суспільство

Як Ізраїль став чемпіоном зі щеплень від коронавірусу (відео)

В Ізраїлі вже 2 мільйони громадян отримали щеплення від коронавірусу. Це приблизно п'ята частина населення. За темпами вакцинації Ізраїль випереджає США, Великобританію і Німеччину.

Щеплення вакциною BioNtech/Pfizer в Ізраїлі

Прем'єр Біньямін Нетаньяху зробив гучну заяву. Мовляв, Ізраїль стане "першою країною в світі, яка переможе коронавірус". Однак нині рівень інфікування настільки високий, що уряд вкотре посилив вже третій режим локдауну. Більше - у нашому сюжеті:

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Докладно

Щеплення вакциною BioNtech/Pfizer в Ізраїлі

Як Ізраїль став чемпіоном з вакцинації (відео)

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