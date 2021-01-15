Як Ізраїль став чемпіоном зі щеплень від коронавірусу (відео)

В Ізраїлі вже 2 мільйони громадян отримали щеплення від коронавірусу. Це приблизно п'ята частина населення. За темпами вакцинації Ізраїль випереджає США, Великобританію і Німеччину.
Прем'єр Біньямін Нетаньяху зробив гучну заяву. Мовляв, Ізраїль стане "першою країною в світі, яка переможе коронавірус". Однак нині рівень інфікування настільки високий, що уряд вкотре посилив вже третій режим локдауну. Більше - у нашому сюжеті:
Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу: партія CoronaVac від концерну Sinovac Biotech має надійти, щойно вакцина отримає дозвіл. Що відомо про неї і конкурентів - AstraZeneca, BioNTech, Moderna?
Лише наявності вакцини недостатньо - її доставку і процес масового щеплення потрібно добре організувати. Що планують у Німеччині й в Україні?