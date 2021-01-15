Як Ізраїль став чемпіоном зі щеплень від коронавірусу (відео)

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (відео)

У ЄС почалося масове щеплення від коронавірусу. Але багато хто боїться, що вакцина може більше нашкодити, ніж допомогти. DW попросила вірусологів прокоментувати поширені страхи і визначити, де міфи, а де факти.