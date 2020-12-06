Вакцина не за горами - як організувати масове щеплення від COVID-19 (відео)

Влада України запевняє, що все населення безкоштовно вакцинують від коронавірусу. У своєму відеоблозі президент Зеленський розповів, що у першу чергу щеплення зроблять медпрацівникам, військовим, правоохоронцям, вчителям та особам з груп ризику. Але це, по суті, й уся конкретна інформація про плани української влади щодо вакцинації. Усе решта - лише декларації. Більше про це - дивіться у сюжеті.



