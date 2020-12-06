 Вакцина не за горами - як організувати масове щеплення від COVID-19 (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.12.2020

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Політика й суспільство

Вакцина не за горами - як організувати масове щеплення від COVID-19 (відео)

Лише наявності вакцини недостатньо - її доставку і процес масового щеплення потрібно добре організувати. Що планують у Німеччині й в Україні?

Щеплення від фірми BioNTech (символічне фото)

Влада України запевняє, що все населення безкоштовно вакцинують від коронавірусу. У своєму відеоблозі президент Зеленський розповів, що у першу чергу щеплення зроблять медпрацівникам, військовим, правоохоронцям, вчителям та особам з груп ризику. Але це, по суті, й уся конкретна інформація про плани української влади щодо вакцинації. Усе решта - лише декларації. Більше про це - дивіться у сюжеті. 


 

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