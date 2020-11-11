Вакцина від коронавірусу з Німеччини і США: яка ціна та ефективність (відео)

Попередня ціна на щеплення двома дозами препарату становитиме до 39 доларів. Так записано в угоді про поставки до США. В європейських країнах не буде дешевше, зазначає виробник. Pfizer та Biontech прогнозують, що ще цього року буде виготовлено до 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу по всьому світі. Цього було б достатньо для щеплення 25 мільйонів осіб. Приціл на 2021 рік - до 1 мільярда 300 мільйонів доз.



