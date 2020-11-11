Вакцина від коронавірусу з Німеччини і США: яка ціна та ефективність (відео)

Вакцина від коронавірусу спільного виробництва Німеччини і США успішно пройшла клінічні випробування. Розробники запевняють про ефективність. DW зібрала найважливіші факти про вакцину від Biontech та Pfizer.
Попередня ціна на щеплення двома дозами препарату становитиме до 39 доларів. Так записано в угоді про поставки до США. В європейських країнах не буде дешевше, зазначає виробник. Pfizer та Biontech прогнозують, що ще цього року буде виготовлено до 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу по всьому світі. Цього було б достатньо для щеплення 25 мільйонів осіб. Приціл на 2021 рік - до 1 мільярда 300 мільйонів доз.
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