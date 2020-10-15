 ″Супутник V″: що варто знати про російську вакцину від коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.10.2020

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Політика й суспільство

"Супутник V": що варто знати про російську вакцину від коронавірусу (відео)

В Україні не виключають закупівлю російської вакцини від коронавірусу, якщо ВООЗ підтвердить її безпечність. Вакцина "Супутник V" вже виробляється, хоча ще не пройшла усіх випробувань. Чи безпечно її колоти?

В Україну вже масово завозять російську вакцину від коронавірусу. Про це заявляють деякі політики та лікарі. Зокрема, кардіохірург Борис Тодуров. За його словами, цілі родини в Україні вже вкололи російську вакцину. 
У міністерстві охорони здоров’я це заперечують і запевняють, що не займаються поставками. Водночас очільник МОЗ Максим Степанов не виключає закупівлю російської вакцини, але за умови якщо Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердить її безпечність та ефективність. Тож чи можна довіряти російській вакцині "Супутник V" від коронавірусу? 

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