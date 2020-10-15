"Супутник V": що варто знати про російську вакцину від коронавірусу (відео)

В Україні не виключають закупівлю російської вакцини від коронавірусу, якщо ВООЗ підтвердить її безпечність. Вакцина "Супутник V" вже виробляється, хоча ще не пройшла усіх випробувань. Чи безпечно її колоти?
В Україну вже масово завозять російську вакцину від коронавірусу. Про це заявляють деякі політики та лікарі. Зокрема, кардіохірург Борис Тодуров. За його словами, цілі родини в Україні вже вкололи російську вакцину.
У міністерстві охорони здоров’я це заперечують і запевняють, що не займаються поставками. Водночас очільник МОЗ Максим Степанов не виключає закупівлю російської вакцини, але за умови якщо Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердить її безпечність та ефективність. Тож чи можна довіряти російській вакцині "Супутник V" від коронавірусу?
Міжнародні донори пожертвували, зокрема, на розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19 майже 7,5 мільярдів євро. Та чи прискорить це роботу науковців? Дивіться, як вони працюють і скільки ще чекати появи вакцин.
Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно.
Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну до обов’язкового носіння масок на вулиці. Які нові-старі обмеження знову запроваджують у ЄС?