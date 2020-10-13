Друга хвиля коронавірусу: Європа готується до локдауну? (відео)

Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну до обов’язкового носіння масок на вулиці. Які нові-старі обмеження знову запроваджують у ЄС?
Уже понад мільйон людей померли у світі від наслідків захворювання COVID-19. У Європі посилюють заходи боротьби з коронавірусом і знову запроваджують суворіші обмеження. Чи перебуває ЄС на порозі нового локдауну? Дивіться у сюжеті DW:
Харківщина б’є антирекорди за кількістю хворих на COVID-19. Родичі померлих розповідають шокуючі історії про ненадання медичної допомоги, лікарі звільняються через завантаженість, брак захисту й відсутність ліків.
Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.