Друга хвиля коронавірусу: Європа готується до локдауну? (відео)

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну, коли заборонено продавати алкоголь і працювати барам та ресторанам, до обов’язкового носіння масок скрізь на вулиці. Які нові-старі обмеження і в яких країнах ЄС знову діють на порозі другої хвилі коронавірусу?