 Друга хвиля коронавірусу: Європа готується до локдауну? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.10.2020

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Політика й суспільство

Друга хвиля коронавірусу: Європа готується до локдауну? (відео)

Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну до обов’язкового носіння масок на вулиці. Які нові-старі обмеження знову запроваджують у ЄС?

Черга у Празі, щоб здати тест на коронавірус

Черга у Празі, щоб здати тест на коронавірус

Уже понад мільйон людей померли у світі від наслідків захворювання COVID-19. У Європі посилюють заходи боротьби з коронавірусом і знову запроваджують суворіші обмеження. Чи перебуває ЄС на порозі нового локдауну? Дивіться у сюжеті DW:


 

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Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.  

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"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.  

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Німецькі війська і коні на тлі зруйнованих вулиць Севастополя, 1942 рік

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Черга у Празі, щоб здати тест на коронавірус

Друга хвиля коронавірусу: ЄС готується до локдауну? (відео)

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