Лікарка з "червоної зони" про COVID-19: Кисень на вагу золота (відео)

"Я б хотіла, щоб ви запитали мене: "Як ви вважаєте, що зараз найцінніше?" Для когось - нафта, для когось - золото. Запитайте моїх пацієнтів, що найдорожче. Найдорожче зараз - кисень. Як людина тягнеться рукою - наскільки видно залежність від нього! І ти бачиш, що людина живе, вона оживає. Ти накладаєш їм маску, і вони очима тільки шукають, щоб побачити свою сатурацію. Буває так, що ти поставиш на менше - подивитися, яка динаміка. Вони тягнуть руку, щоб зробити більше - самостійно. Я кажу: "Вам не можна, вам вже треба відвикати, ми вас відлучаємо". Люди дуже лякаються." Дивіться зворушливу історію про виснажливу працю лікарки з "чернвоної зони" в Україні: