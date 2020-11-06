 Лікарка з ″червоної зони″ про COVID-19: Кисень на вагу золота (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.11.2020

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Політика й суспільство

Лікарка з "червоної зони" про COVID-19: Кисень на вагу золота (відео)

Лікарка Олена Кравчук перехворіла на COVID-19, а потім підміняла інфекціоністку, яка теж заразилася коронавірусом. Дивіться зворушливу історію про виснажливу працю і страх перед моментом, коли закінчиться кисень.

Українські лікарі про ситуацію з COVID-19 в Україні

Українські лікарі про ситуацію з COVID-19 в Україні

"Я б хотіла, щоб ви запитали мене: "Як ви вважаєте, що зараз найцінніше?" Для когось - нафта, для когось - золото. Запитайте моїх пацієнтів, що найдорожче. Найдорожче зараз - кисень. Як людина тягнеться рукою - наскільки видно залежність від нього! І ти бачиш, що людина живе, вона оживає. Ти накладаєш їм маску, і вони очима тільки шукають, щоб побачити свою сатурацію. Буває так, що ти поставиш на менше - подивитися, яка динаміка. Вони тягнуть руку, щоб зробити більше - самостійно. Я кажу: "Вам не можна, вам вже треба відвикати, ми вас відлучаємо". Люди дуже лякаються." Дивіться зворушливу історію про виснажливу працю лікарки з "чернвоної зони" в Україні:

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