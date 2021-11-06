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Кисень - хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кисень".
В українській мові кисень ще інколи називають "оксиґен". Цю назву почали використовувати в 1990-х роках після реформи хімічної термінології. Але в 2019 році в Україні знову повернулись до терміну "кисень". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.