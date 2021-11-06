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Кисень

Кисень - хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кисень".

В українській мові кисень ще інколи називають "оксиґен". Цю назву почали використовувати в 1990-х роках після реформи хімічної термінології. Але в 2019 році в Україні знову повернулись до терміну "кисень". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19: Україна спрямує 800 мільйонів гривень на кисневі станції

COVID-19: Україна спрямує 800 мільйонів гривень на кисневі станції 06.11.2021

Опорним COVID-лікарням в Україні виділять додаткові кошти на кисневі станції. Відповідні зміни до держбюджету підписав президент України Володимир Зеленський.
Як лікують коронавірус у селі (відео)

Як лікують коронавірус у селі (відео) 04.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще 10 важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню…

"Ковід" у село прийшов швидше, ніж вакцина: як лікують коронавірус у провінції (03.11.2021) 03.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Пандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню?

Пандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню? 27.10.2021

Низка COVID-лікарень в Україні заявляє про перебої із постачанням медичного кисню. Ситуація ускладнюється рекордами інфікованих та госпіталізованих. Чому виник дефіцит та чи буде чим дихати українським пацієнтам?
СOVID-19: Україна постачатиме медичний кисень із Польщі

СOVID-19: Україна постачатиме медичний кисень із Польщі 22.10.2021

На тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі. Добові витрати кисню в українських лікарнях збільшилися вдвічі.
В Україні зупинили роботу два основні виробники медичного кисню - Кузін

В Україні зупинили роботу два основні виробники медичного кисню - Кузін 22.10.2021

Два основні виробники медичного кисню в Україні призупинили виробництво через "регламентні роботи". МОЗ терміново шукає нових постачальників. Брак кисню уже фіксують у деяких регіонах.
Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам?

Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам? 07.10.2021

Раз на кілька років світ сколихують викриття про сумнівні операції мільярдерів і можновладців за допомогою офшорних компаній. Чи роблять щось в країнах ЄС, щоби досягти більшої прозорості у фінансовій сфері?
Не щепленням єдиним. Чи варто чекати на ліки від COVID-19

Не щепленням єдиним. Чи варто чекати на ліки від COVID-19 01.09.2021

Вакцини проти коронавірусу домінують у заголовках ЗМІ, натомість розробка ліків від COVID-19 просувається повільно. Що, крім щеплення, медицина може запропонувати проти цієї недуги?
У Росії дев'ятеро людей з COVID померли через прорив у лікарні кисневої труби

У Росії дев'ятеро людей з COVID померли через прорив у лікарні кисневої труби 09.08.2021

У лікарні в російському Владикавказі стався прорив кисневої труби з резервуара, який розташовується під землею. В результаті померло дев'ять пацієнтів з коронавірусом.
Чому горять лікарні з ковідними пацієнтами в Румунії - Європа у фокусі (відео)

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (відео) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
В Індії виявили більше 400 тисяч випадків COVID-19 за добу

В Індії виявили більше 400 тисяч випадків COVID-19 за добу 01.05.2021

Індія стала першою у світі країною, де кількість виявлених за добу нових інфікувань коронавірусом перевищила позначку у 400 тисяч.

Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) 28.04.2021

Жахливі кадри з Індії, де лютує коронавірус. Кількість інфікованих невпинно зростає. Лікарні й крематорії переповнені. Похоронні вогнища палять просто на вулицях і вдень, і вночі.

Коронавірус лютує в Індії: Це просто апокаліпсис

Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис" 27.04.2021

Пандемія коронавірусної хвороби з усією силою обрушилась на Індію. Слабка система охорони здоров'я країни не витримує. У деяких регіонах катастрофічно бракує кисню для пацієнтів.
Коронавірус: Німеччина надасть Індії кисень та ліки

Коронавірус: Німеччина надасть Індії кисень та ліки 26.04.2021

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пообіцяв швидко забезпечити Індію життєво необхідними медичними засобами.
Пандемія COVID-19: крематорії та кладовища Індії переповнені

Пандемія COVID-19: крематорії та кладовища Індії переповнені 25.04.2021

На тлі рекордних для світу масштабів поширення коронавірусу в Індії крематорії країни не витримують навантаження. Переповнені також кладовища.
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