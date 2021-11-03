Як лікують коронавірус у селі (відео)

Валерій Галицький ще рік тому лікував вухо-горло-ніс у любарців, а тепер бореться за кожен їхній подих. Розповідає, що вже був такий період літом, коли хворих можна було порахувати на пальцях. Але любарці не надто активно вакцинувалися, тож тепер знову щодня госпіталізують з десяток нових інфікованих. Більше дивіться тут: