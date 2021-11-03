 Як лікують коронавірус у селі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.11.2021

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Політика й суспільство

Як лікують коронавірус у селі (відео)

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще 10 важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню…

Як ковід лютує на селі

Як "ковід" лютує на селі

Валерій Галицький ще рік тому лікував вухо-горло-ніс у любарців, а тепер бореться за кожен їхній подих. Розповідає, що вже був такий період літом, коли хворих можна було порахувати на пальцях. Але любарці не надто активно вакцинувалися, тож тепер знову щодня госпіталізують з десяток нових інфікованих. Більше дивіться тут:

 

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В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу. Попри це українці, схоже, більше бояться вакцини, ніж самого "ковіду". Рівень вакцинації в Україні - найнижчий у Європі. Чому?  

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.   

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Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (відео)

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