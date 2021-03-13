У Росії дев'ятеро людей з COVID померли через прорив у лікарні кисневої труби

У російському Владикавказі в понеділок, 9 серпня, дев'ятеро людей з коронавірусом померли після того, як у лікарні вийшла з ладу система подачі кисню. Про це повідомили на офіційному порталі Республіки Північна Осетія - Аланія.

Прорив труби, якою подавався кисень, стався в Республіканській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги близько 17:15 за місцевим часом. У реанімації лікарні на цей момент перебувала 71 людина, з них 13 - на інвазивній системі вентиляції легенів.

Вік пацієнтів, які загинули після кисневої аварії, - від 47 до 85 років. Серед померлих - восьмеро жінок і один чоловік. На момент аварії вони перебували у важкому стані.

"Фактично стався прорив кисневої труби з резервуара, який розташовується під землею", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави республіки Сергій Меняйло. Тривають роботи з усунення проблеми.

Після аварії була налагоджена резервна подача кисню. У лікарні 62 людини й надалі перебувають у важкому стані. Пацієнтів забезпечили кисневими балонами з резервним підведенням.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом загибелі хворих. Провадження відкрито за статтею про виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Розпочато перевірку стану кисневих систем у всіх медустановах республіки.