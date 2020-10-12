 Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога від COVID-19? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.10.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога від COVID-19? (відео)

Через COVID-19 швидкі Київщини вже давно працюють у посиленому режимі. Подекуди долають понад 100 км в один бік, аби доставити хворого до лікарні. DW провела один день зі швидкими в Київській області.

Бригади швидкої в Україні через пандемію працюють у посиленому режимі (picture-alliance/Zumapress/S. Chuzavkov)

Бригади швидкої в Україні через пандемію працюють у посиленому режимі

Село Гребінки Київської області. Поки новенька швидка від початку місяця стоїть зі зламаною ходовою, на виклики виїжджає автомобіль 2007 року випуску. Двері у ньому не зачиняються. Тож усе необхідне обладнання фельдшер Людмила Курнієнко зберігає на підстанції. І щоразу перед виїздом наново комплектує автомобіль. Знімальна гурпа DW провела один день зі швидкими в Київській області:

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Коронавірус: чи стане Харків українським Бергамо? (відео)

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Докладно

Бригади швидкої в Україні через пандемію працюють у посиленому режимі (picture-alliance/Zumapress/S. Chuzavkov)

Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога? (відео)

Через COVID-19 швидкі Київщини працюють у посиленому режимі. DW провела один день з такими бригадами.  

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