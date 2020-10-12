Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога від COVID-19? (відео)

Через COVID-19 швидкі Київщини вже давно працюють у посиленому режимі. Подекуди долають понад 100 км в один бік, аби доставити хворого до лікарні. DW провела один день зі швидкими в Київській області.
Село Гребінки Київської області. Поки новенька швидка від початку місяця стоїть зі зламаною ходовою, на виклики виїжджає автомобіль 2007 року випуску. Двері у ньому не зачиняються. Тож усе необхідне обладнання фельдшер Людмила Курнієнко зберігає на підстанції. І щоразу перед виїздом наново комплектує автомобіль. Знімальна гурпа DW провела один день зі швидкими в Київській області:
Харківщина б’є антирекорди за кількістю хворих на COVID-19. Родичі померлих розповідають шокуючі історії про ненадання медичної допомоги, лікарі звільняються через завантаженість, брак захисту й відсутність ліків.
"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.
Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну до обов’язкового носіння масок на вулиці. Які нові-старі обмеження знову запроваджують у ЄС?