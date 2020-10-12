Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога від COVID-19? (відео)

Село Гребінки Київської області. Поки новенька швидка від початку місяця стоїть зі зламаною ходовою, на виклики виїжджає автомобіль 2007 року випуску. Двері у ньому не зачиняються. Тож усе необхідне обладнання фельдшер Людмила Курнієнко зберігає на підстанції. І щоразу перед виїздом наново комплектує автомобіль. Знімальна гурпа DW провела один день зі швидкими в Київській області: