Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео)

Лікарні, які потребують медичного кисню, нерідко отримують відмови від постачальників. Ситуація подекуди критична. DW розбиралась, у чому проблема.
Через COVID-19 ліжка в опорних лікарнях України вже заповнені в середньому на 60-70%. Дедалі більше хворих потребують кисневої підтримки. Однак постачальники медичного кисню заявляють про його дефіцит. Уряд закликають терміново подбати про запаси кисню. Дивіться у репортажі DW:
Через COVID-19 швидкі Київщини вже давно працюють у посиленому режимі. Подекуди долають понад 100 км в один бік, аби доставити хворого до лікарні. DW провела один день зі швидкими в Київській області.
"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.