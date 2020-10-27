 Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.10.2020

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Політика й суспільство

Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео)

Лікарні, які потребують медичного кисню, нерідко отримують відмови від постачальників. Ситуація подекуди критична. DW розбиралась, у чому проблема.

Deutschland Recklinghausen | Coronavirus | Sauerstoff für Beatmungsgeräte (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

COVID-19 в Україні: де лікарням брати кисень?

Через COVID-19 ліжка в опорних лікарнях України вже заповнені в середньому на 60-70%. Дедалі більше хворих потребують кисневої підтримки. Однак постачальники медичного кисню заявляють про його дефіцит. Уряд закликають терміново подбати про запаси кисню. Дивіться у репортажі DW:


 

DW.COM

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