Дефіцит кисню в українських лікарнях (відео)

Через COVID-19 ліжка в опорних лікарнях України вже заповнені в середньому на 60-70%. Дедалі більше хворих потребують кисневої підтримки. Однак постачальники медичного кисню заявляють про його дефіцит. Уряд закликають терміново подбати про запаси кисню. Дивіться у репортажі DW:



