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Кисневий концентратор

Кисневий концентратор - прилад для виділення молекул кисню з повітря. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кисневий концентратор".

Кисневий концентратор слугує для виділення молекул кисню з повітря. Цей прилад застосовують передусім в медицині. Кисневий концентратор концентрує виділені молекули кисню й подає пацієнтам у вигляді чистого потоку кисню. Попит на кисневі концентратори особливо зріс в 2020 році під час пандемії COVID-19, хвороби, що її викликалє коронавірус SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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