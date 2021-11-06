Кисневий концентратор - прилад для виділення молекул кисню з повітря. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кисневий концентратор".

Кисневий концентратор слугує для виділення молекул кисню з повітря. Цей прилад застосовують передусім в медицині. Кисневий концентратор концентрує виділені молекули кисню й подає пацієнтам у вигляді чистого потоку кисню. Попит на кисневі концентратори особливо зріс в 2020 році під час пандемії COVID-19, хвороби, що її викликалє коронавірус SARS-CoV-2. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.