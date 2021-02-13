ВООЗ дозволила вакцину AstraZeneca для екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу, розроблену спільно Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca. Про це в понеділок, 15 лютого, заявив керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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"Сьогодні ВООЗ ухвалила до екстреного застосування дві версії вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca і дала "зелене світло" на використання цих вакцин у всьому світі в рамках COVAX", - сказав Гебреєсус.

Обидві версії вакцини виробляються на різних заводах, одна - в Південній Кореї, інша - в Індії. Це один і той самий препарат, проте за правилами ВООЗ, кожен із варіантів вимагав окремого розгляду.

Дозвіл ВООЗ для екстреного застосування є передумовою для початку закуповування та розподілу вакцини структурами ООН. Перед схваленням екстреного дозволу ВООЗ перевіряє не лише ефективність препарату, а й вимоги якості на фабриках, де вакцину виготовляють, зазначає агентство dpa.

COVAX - глобальна заснована ВООЗ ініціатива щодо забезпечення рівного й справедливого доступу різних країни до вакцин проти COVID-19. У рамках цієї ініціативи передбачається поставити в першому півріччі 2021 року близько 337 мільйонів доз вакцини, з яких більшість мають бути дози препарату AstraZeneca. Учасником цієї програми є й Україна.

Як повідомлялося, нещодавнє дослідження показало, що вакцина AstraZeneca не досить ефективно протистоїть виявленій у ПАР мутації коронавірусу.

Нагадаємо, вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca раніше дозволили до застосування в ЄС і Великобританії. Днями в Оксфордському універститеті повідомили, що планують перевірити на добровольцях ефективність цієї вакцини для захисту дітей та підлітків від коронавірусу.

Крім того, особливості саме цієї розробки полягають у тому, що її можна зберігати та перевозити в звичайних холодильниках. Це кардинально відрізняє її від німецько-американської вакцини компаній BioNTech і Pfizer, якій потрібна температура мінус 70 градусів за Цельсієм, що значно ускладнює логістику.

Дозвіл ВООЗ на екстрене використання вакцини уможливлює для окремих країн значно простішу процедуру схвалення цього препарату національними відомствами.