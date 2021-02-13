ВООЗ дозволила вакцину AstraZeneca для екстреного використання

ВООЗ схвалила для екстреного використання спільну розробку Оксфордського університету і компанії AstraZeneca і дала "зелене світло" на використання цієї вакцини у всьому світі в рамках ініціативи COVAX.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу, розроблену спільно Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca. Про це в понеділок, 15 лютого, заявив керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
Читайте також: Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження
"Сьогодні ВООЗ ухвалила до екстреного застосування дві версії вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca і дала "зелене світло" на використання цих вакцин у всьому світі в рамках COVAX", - сказав Гебреєсус.
Обидві версії вакцини виробляються на різних заводах, одна - в Південній Кореї, інша - в Індії. Це один і той самий препарат, проте за правилами ВООЗ, кожен із варіантів вимагав окремого розгляду.
Дозвіл ВООЗ для екстреного застосування є передумовою для початку закуповування та розподілу вакцини структурами ООН. Перед схваленням екстреного дозволу ВООЗ перевіряє не лише ефективність препарату, а й вимоги якості на фабриках, де вакцину виготовляють, зазначає агентство dpa.
COVAX - глобальна заснована ВООЗ ініціатива щодо забезпечення рівного й справедливого доступу різних країни до вакцин проти COVID-19. У рамках цієї ініціативи передбачається поставити в першому півріччі 2021 року близько 337 мільйонів доз вакцини, з яких більшість мають бути дози препарату AstraZeneca. Учасником цієї програми є й Україна.
Як повідомлялося, нещодавнє дослідження показало, що вакцина AstraZeneca не досить ефективно протистоїть виявленій у ПАР мутації коронавірусу.
Нагадаємо, вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca раніше дозволили до застосування в ЄС і Великобританії. Днями в Оксфордському універститеті повідомили, що планують перевірити на добровольцях ефективність цієї вакцини для захисту дітей та підлітків від коронавірусу.
Крім того, особливості саме цієї розробки полягають у тому, що її можна зберігати та перевозити в звичайних холодильниках. Це кардинально відрізняє її від німецько-американської вакцини компаній BioNTech і Pfizer, якій потрібна температура мінус 70 градусів за Цельсієм, що значно ускладнює логістику.
Дозвіл ВООЗ на екстрене використання вакцини уможливлює для окремих країн значно простішу процедуру схвалення цього препарату національними відомствами.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca безпечна і ефективна, запевняють експерти ВООЗ.