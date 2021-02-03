 Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

За словами глави МОЗ Максима Степанова, це будуть вакцини виробництва компаній AstraZeneca та Novavax. Наголошується, що поставки здійснюватимуться з лютого 2021 року.

Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 5 лютого, повідомив президенту Володимиру Зеленському, що у цей день Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляють за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute і Crown Agents. Про це повідомляє пресслужба президента.

Читайте також: Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження

Як ідеться у повідомленні, своєю чергою, Зеленський назвав це "хорошим сигналом" і висловив упевненість, що цього буде достатньо, щоб забезпечити вакцинування на найближчі місяці.

Читайте також: Чому в Євросоюзі гальмує вакцинація від COVID-19

"Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз - це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку постачань", - зазначив Зеленський.

Вкотре наголошується, що поставки здійснюватимуться з лютого 2021 року. Однак конкретні дати не згадуються 

Дивитись відео 01:33

Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021)

DW.COM

Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова

Прем'єр заявляє про понад тисячу кабінетів щеплень, які почнуть працювати у лютому. Утім, як відомо, вакцини Pfizer/BioNTech, яку обіцяють, Україна ще не має, а зберігати її треба за температури від -60 до -80 градусів.  

Вакцини для України: Зеленський просить у ЄС пришвидшення

Виділених у рамках фонду COVAX вакцин замало для України, наголосив президент Володимир Зеленський у розмові з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.  

Україна отримає в лютому 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer - Ляшко

Дози вакцин, що надійде у лютому в рамках механізму COVAX, розподілять для щеплення працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19, заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.  

Також за темою

Ukraine Premierminister Denys Shmygal

Денис Шмигаль запевняє, що інфраструктура для початку вакцинації вже готова 03.02.2021

Прем'єр заявляє про понад тисячу кабінетів щеплень, які почнуть працювати у лютому. Утім, як відомо, вакцини Pfizer/BioNTech, яку обіцяють, Україна ще не має, а зберігати її треба за температури від -60 до -80 градусів.

England | Coronavirus | Impstoff AstraZeneca

У ЄС очікують схвалення вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca 29 січня* 28.01.2021

Європейське агентство лікарських засобів має схвалити вакцину від коронавірусу від AstraZeneca 29 січня. У Німеччині комісія з вакцинації рекомендує цю вакцину тільки для людей до 64 років.

Ukraine Kiew | Gesundheitsminister Maxym Stepanov

Степанов назвав компанію, яка закуповуватиме вакцину від COVID-19 для України 15.01.2021

Вакцину від COVID-19 для України закуповуватиме британська компанія CrownAgents, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Люди в масках на вулицях Лондона

Наскільки небезпечний новий коронавірус з Великобританії

Комбінація різних мутацій робить коронавірус ще більш заразним і навіть може поставити під сумнів ефективність вакцин.  

Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden

"Північний потік-2": Що пропонують американці німцям (відео)

Які компроміси щодо санкцій можливі? Що таке "механізм відключення" газогону?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  