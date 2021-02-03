Україна отримала підтвердження на 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 5 лютого, повідомив президенту Володимиру Зеленському, що у цей день Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляють за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute і Crown Agents. Про це повідомляє пресслужба президента.

Читайте також: Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження

Як ідеться у повідомленні, своєю чергою, Зеленський назвав це "хорошим сигналом" і висловив упевненість, що цього буде достатньо, щоб забезпечити вакцинування на найближчі місяці.

Читайте також: Чому в Євросоюзі гальмує вакцинація від COVID-19

"Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз - це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку постачань", - зазначив Зеленський.

Вкотре наголошується, що поставки здійснюватимуться з лютого 2021 року. Однак конкретні дати не згадуються