 Вакцини для України: Зеленський просить у ЄС пришвидшення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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Вакцини для України: Зеленський просить у ЄС пришвидшення

Виділених у рамках фонду COVAX вакцин замало для України, наголосив президент Володимир Зеленський у розмові з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський хоче від ЄС швидших темпів допомоги з вакцинами для України

Україна не зможе провести в 2021 році щеплення від коронавірусу критично необхідної кількості населення, оскільки виділених у межах фонду COVAX вакцин замало. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на проведеній у п'ятницю, 29 січня, розмові з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Як повідомляє сайт українського президента, у зв'язку з цим Зеленський закликав до активнішого залучення Єврокомісії до переговорного процесу України з виробниками. "У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях", - зауважив президент України.

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Натомість фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни ЄС, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини. "Зараз увесь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації", - сказала вона, цитує пресслужба президента України.

Голова ЄК також написала у своєму Twitter, що ЄС "хоче допомагати Україні в боротьбі з COVID-19, особливо поки вакцини в рамках COVAX недоступні".

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600 мільйонів євро допомоги й реформи

Під час розмови Зеленський також подякував ЄС за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро у грудні 2020 року.

"Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність", - зазначив він. Водночас фон дер Ляєн "наголосила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу - 600 млн євро",  йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили перебіг реалізації антикорупційних реформ в Україні. Зокрема, Зеленський проінформував Урсулу фон дер Ляєн про початок реформи Служби безпеки України (СБУ), створення Бюро економічної безпеки, посилення відповідальності за недостовірне декларування доходів.

Зеленський також наголосив на важливості чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбудеться на початку лютого у Брюсселі. Українська сторона очікує, що під час заходу буде розпочато діалог щодо оновлення параметрів зони вільної торгівлі та посилення секторальних положень Угоди про асоціацію.

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Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір Європейського Союзу з Україною. Президент України висловив сподівання, що ЄС зможе найближчим часом завершити роботу над документом.

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