 Брюссель вирішив відкласти Раду асоціації з Україною - джерело | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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Брюссель вирішив відкласти Раду асоціації з Україною - джерело

Рада асоціації Україна-ЄС, яка проходить кожного року, мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня. Утім, як повідомляють джерела DW, у Брюсселі вирішили відкласти засідання й провести пізніше в очному режимі.

Рада асоціації Україна-ЄС не відбудеться 8 грудня, повідомляють джерела

Рада асоціації Україна-ЄС не відбудеться 8 грудня, повідомляють джерела

Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС. Про це кореспонденту DW повідомило джерело в структурах ЄС. Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції, коли обставини дозволять це зробити.

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Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення. Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр.

1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року. У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

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