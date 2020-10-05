Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший "живий" саміт Україна-ЄС

У Брюсселі люблять політичний символізм. Перший фізичний міжнародний саміт від початку пандемії вирішили провести з Україною. Тим самим у Євросоюзі вказали на ту важливість, яку відводять відносинам з Києвом. Про це на пресконференції за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС заявив і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Це відзначив і президент України Володимир Зеленський, назвавши перший "живий" саміт додатковим свідченням "пріоритетної уваги" Євросоюзу до співпраці з Україною. "Я нас усіх вітаю", - додав Зеленський.

Що думають у Євросоюзі про реформи в Україні

Однією з головних тем саміту були реформи в Україні. Судячи з брифінгів, які низка чиновників ЄС провела напередодні, на Зеленського в Брюсселі очікували важкі запитання у тому, що стосується боротьби з корупцією та судової реформи.

Утім, під час публічної частини на це нічого не вказувало. "Наша розмова сьогодні була ґрунтовна, дружня, дуже тепла та відкрита", - зазначив Зеленський. Від керівництва ЄС він почув немало похвали за реформи. Мішель нагадав про такі досягнення, як ухвалення законів про відкриття ринок землі та про банки, відомий як "антиколомойський" закон. А в комюніке саміту привітали минулорічний початок роботи Вищого антикорупційного суду України.

"У боротьбі з корупцією ви продемонстрували важливі досягнення", - заявив, звертаючись до Зеленського, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який представляв на саміті Єврокомісію. "Те, що ви зробили з початку вашої каденції, - вражає", - додав він.

Утім, не обійшлося і без критичних застережень, які залишилися малопомітними за дипломатичними фразами. "Ми вважаємо, що незалежна та ефективна судова система є критично важливою та ми продовжуємо очікувати максимуму від української влади, бо це те, чого хоче український народ", - наголосив Боррель і додав, що й у боротьбі з корупцією ще багато чого треба зробити. А Мішель, відповідаючи на запитання кореспондента DW, заявив, що пояснив Зеленському принципи боротьби з корупцією в ЄС. Перший з них - незалежність антикорупційних органів, яка гарантує ефективність їхньої роботи.

Чи є загроза безвізовому режиму з ЄС?

Останнім часом основну критику в ЄС викликало призначення Верховною Радою України членів комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Через це в Україні навіть розгорнулися дискусії щодо того, чи опинився під загрозою безвізовий режим. Офіційний ЄС і справді заявляв, що незалежність і ефективність антикорупційних органів належать до ключових умов візової лібералізації.

На пресконференції після саміту Зеленський вирішив заспокоїти українців: "Партнери з Євросоюзу запевнили, що безвізовому режиму нічого не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії". Щоправда, ні Мішель, ні Боррель цього публічно не підтвердили. Немає цього й у спільній заяві за підсумками саміту. Натомість у ній міститься дуже обережне формулювання: "Ми привітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для громадян України. Ми наголосили на важливості продовжувати виконання критеріїв візової лібералізації та пришвидшити пов'язані з цим зусилля щодо реформ". У документі додали, що сторони з нетерпінням очікують на відновлення нормальної можливості подорожей, коли це дозволять епідемічні умови.

Угода про асоціацію та економічна інтеграція України до ЄС

Ще однією темою було поглиблення євроінтеграції України. На саміті не втомлювалися повторювати, що за чотири роки дії угоди про асоціацію торгівля між двома сторонами зросла на 65 відсотків. Про перегляд угоди, якого домагається Київ, на саміті говорили небагато. "В угоді про асоціацію є ще багато можливостей, які можна використати", - зазначив Боррель. За його словами, ідеться зокрема про цифрову економіку, поглиблення торгівлі, "зелену" трансформацію та реформи в енергетиці.

У підсумку на саміті домовилися провести в 2021 році всебічну оцінку досягнень угоди про асоціацію. Крім того, в питанні інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС вирішили до кінця цього року підготувати план співпраці щодо електронних довірчих послуг, про які Україна та ЄС зможуть підписати угоду, "яка повинна базуватися на наближенні до законодавства та стандартів ЄС".

Приємною новиною для Києва став і запуск Євросоюзом попередньої оціночної місії щодо "промислового безвізу". Якщо угоду про нього підпишуть, то це дозволить Україні торгувати промпродукцією з ЄС на тих самих умовах, на яких країни Євросоюзу торгують між собою.

Донбас, Крим і санкції проти Росії

Традиційною темою були і Крим з Донбасом. У ЄС запевнили Зеленського в підтримці територіальної цілісності України та невизнанні незаконної анексії Криму. А в комюніке нагадали, що санкції проти Росії прив'язані до виконання мінських угод. У питанні Донбасу в ЄС нинішню владу в Києві лише хвалили. "Президент Зеленський важко працює над розв'язанням конфлікту та зробив значні кроки. Ми закликаємо Росію зробити те саме", - наголосив Мішель.

"Я радий, що Євросоюз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату "Кримська платформа", - заявив Зеленський. Як відомо, Київ хоче запустити міжнародну платформу з деокупації Криму. Один з чиновників ЄС напередодні саміту заявляв, що у Брюсселі поки не мають деталей щодо цієї ініціативи. В комюніке саміту вона не згадується.

Фінансова підтримка України від ЄС

Під час саміту підписали низку угод. За трьома з них Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на розвиток стійкості регіонів до гібридних загроз і пандемії коронавірусу, на підтримку громадянського суспільства та на сприяння переходу до кліматично нейтральної економіки. Також Єврокомісія заявила про виділення 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги Сходу України.

Але і Зеленський вирішив приїхати не з порожніми руками. Перед самітом він заявив, що запропонує Євросоюзу допомогу у виробництві вакцини від коронавірусу, коли ефективні препарати буде розроблено. "У нас є підприємства, які готові допомагати, коли нам передадуть вакцини. Ми готові допомагати країнам ЄС у масовому виробництві вакцин", - зазначив Зеленський в інтерв'ю Politico, однак не назвав конкретні підприємства, які би були готові виробляти вакцину. Шарль Мішель на пресконференції заявив, що вдячний за пропозицію. "Ми готові більш конкретно вивчити, як би ми могли спільно досягати більше цілей", - додав він.