Мішель нагадав Зеленському про принципи боротьби з корупцією в ЄС

На саміті Україна-ЄС президент Європейської Ради Шарль Мішель звернув увагу президента України Володимира Зеленського на важливі для Євросоюзу принципи боротьби з корупцією. Про це Мішель заявив у вівторок, 6 жовтня, на спільній із Зеленським підсумковій пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

"Для нас є три ключові принципи. (Саміт. - Ред.) - це була нагода у діалозі пояснити ці принципи, які є ключовими для нас. Передусім, це принцип незалежності, бо він гарантує ефективність боротьби з корупцією. Другий - це ефективність, щоб отримати конкретні результати. (Третій. - Ред.) - це юридична визначеність", - заявив Мішель. Він пояснив, що йдеться про рішення Конституційного суду України (КСУ), який визнав невідповідними Основному закону призначення директором НАБУ Артема Ситника та норми закону, за яким це було зроблено. На саміті обговорили і політичну дискусію в Україні довкола приведення закону про НАБУ у відповідність до Конституції.

"Відносини між Україною та ЄС засновані на довірі та впевненості. І тому ми мали змогу бути відвертими, зрозуміти, який прогрес було досягнуто та яку роботу ще треба виконати", - додав Шарль Мішель.

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Зеленський: Зателефонуйте Ситнику і запитайте, чи НАБУ незалежне

Володимир Зеленський своєю чергою визнав, що його команді не вдалося "повністю" побороти корупцію, наголосивши при цьому, що було багато зроблено. Зокрема, почав працювати Вищий антикорупційний суд України, а також відновили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Говорячи про НАБУ, президент України заявив: "Орган незалежний, все працює. Все інше депутати в законодавчому порядку обов'язково виправлять". Також він запропонував кореспонденту DW пересвідчитися, чи є керівництво Національного антикорупційного бюро незалежним: "А якщо ще особисто сказати з приводу впливу. Дуже просто. Сьогодні керівництво НАБУ - це пан Ситник. Чи має вплив на нього президент? Дуже просто. Ви можете як журналіст подзвонити пану Ситнику і запитати його. Я думаю, що він вам дасть відверту відповідь".

Нагадаємо, 6 жовтня у Брюсселі відбувся 22-ий саміт Україна-ЄС. Під час саміту були підписані також угоди про надання Україні допомоги з боку ЄС.

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